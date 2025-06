A Revolut átlépte a 2 millió felhasználós határt Magyarországon, ezzel 33 százalékos éves növekedést produkált – közölte a cég hétfőn. A globálisan több mint 60 millió ügyfelet kiszolgáló fintech vállalat ezzel megerősítette pozícióját a hazai piac egyik legdinamikusabban növekvő pénzügyi szolgáltatójaként. A bővülés jelentős részét a helyi bankolási funkciók hozták: mára a magyar ügyfelek tranzakcióinak 80 százaléka már belföldön zajlik.

Utazásban is terjeszkednek, magyar partnerségek

A Revolut termékportfóliója az utóbbi években jóval túlmutat az alapszintű banki szolgáltatásokon. Az eSIM-technológiának köszönhetően ügyfeleik roamingdíjak nélkül maradhatnak kapcsolatban külföldön, a szállásfoglaló platformjuk több mint kétmillió helyszínt kínál, a Lounges szolgáltatás pedig kedvezményes belépést biztosít repülőtéri várókba.

A vállalat a készpénzfelvételt és kártyakibocsátást lehetővé tévő saját ATM-hálózattal is kísérletezik, amelyet először Spanyolországban teszteltek.

A Revolut hazai partnerei között olyan ismert nevek szerepelnek, mint a Sziget Fesztivál vagy a Wizz Air. A légitársasággal közös megoldás lehetővé teszi a gyors, biometrikus fizetést repülőjegyvásárláskor, miközben a vásárlók hűségpontokat is gyűjthetnek. A Revolut a 2024-es Szigeten több mint 25 ezer tranzakciót bonyolított le, 2,3 milliárd forint értékben – idén pedig még nagyobb jelenléttel tér vissza a fesztiválra.

Országos lefedettség felé haladnak

A fintech-szolgáltató immár nemcsak egy városi fiatalok körében népszerű alternatíva: a felhasználók száma vidéken is dinamikusan növekszik. Budapest ugyan 34 százalékos aránnyal még mindig vezet, de Pest, Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék is felzárkóznak. A 18 év alattiaknak szóló számlák iránti kereslet is nő: már több mint 92 ezer magyar fiatal használja a Revolutot pénzügyi edukációra és napi költéseinek menedzselésére.

„Magyarország az egyik legerősebb növekedési piacunk Közép- és Kelet-Európában. Büszkék vagyunk arra, hogy már 2 millió magyar ügyfél bízza ránk pénzügyi igényeit és ambícióit, és minden eddiginél elkötelezettebbek vagyunk a magyarországi tevékenységünk erősítése iránt. Prioritásunk továbbra is az, hogy folytassuk küldetésünket, hogy innovációt hozzunk a pénzügyi szektorba, és olyan megoldásokat kínáljunk ügyfeleinknek, amelyek valóban segítenek abban, hogy többet hozzanak ki pénzükből, miközben figyelembe vesszük helyi igényeiket” – mondta Gianmaria Scocca, a Revolut kirendeltségvezetője.