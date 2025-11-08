A magyar fióktelepének működésének megkezdéséhez szükséges feltételekről az elmúlt napokban megállapodó Revolut – jó eséllyel ennek a hírnek előkészítéseként – még a múlt héten e-mailben értesítette a magyar ügyfeleket arról, hogyan érvényesül esetükben az uniós szabályként előírt, 100 ezer eurós betétbiztosítás. A levél üzenete megnyugtató hangvételű: a pénzintézet hangsúlyozza, hogy a betétek biztosítva vannak a litván állami betétbiztosítási rendszeren keresztül. Ez önmagában igaz – 2022 óta elvben minden magyar ügyfél számlája átkerült a Revolut Payments UAB-tól a Revolut Bank UAB pénzintézethez, ahol a számlaegyenlegek is biztosítottak.

Mindenre azért került sor, mert

a Revolut alapértelmezett számlája nem banki folyószámla, hanem e-pénz számla. Az e-pénz jogilag külön kezelt ügyfélpénz, amelyet a szolgáltató köteles elkülönítve tartani, de nem minősül betétnek, így a betétbiztosítás sem érvényes rá.

A magyar ügyfelek esetében a Revolut „Payments Supplements” dokumentuma határozza meg mi történik: „minden alkalommal, amikor Ön vagy valaki más pénzt küld az e-pénz számlájára, mi azt átutaljuk a Revolut Banknál vezetett látra szóló betéti számlájára”. Fizetéskor mindennek a fordítottja zajlik, azaz a banki számláról a pénz átkerül az e-pénz számlára, amelyen keresztül a tranzakció megtörténik.

Kiskapuzás az egyenlegek körül

Első ránézésre felesleges tűnhet ez a számlák közötti - a pillanat tört része alatt megvalósuló - tranzakció, de a valóságban az e-pénz előnye, hogy a szolgáltató alacsonyabb szabályozási kötelezettségek mellett működhet, ezért gyorsabban és olcsóbban bonyolítja a tranzakciókat. Ennek egyik legplasztikusabb példája Magyarországon az, hogy amikor pénzt „utalunk” a Revolut számlánkra, akkor az nem utalásként, hanem bankkártyás fizetésként valósítható meg. Ebben az esetben ugyanis egy úgynevezett „top-up” tranzakció zajlik, azaz az e-pénz egyenlegünk feltöltése. Itthon a 2024. augusztusától életbe lépett szabályok szerint az 50 ezer forint alatti lakossági utalások mentesülnek a tranzakciós illeték fizetése alól, felette azonban fizetni kell ezt a terhet. Ezzel szemben a bankkártyás fizetési tranzakciók darabszámtól és összeghatártól függetlenül illetékmentesek: a kártyakibocsátónak minden forgalomban lévő érintésnélküli fizetésre alkalmas (NFC-s chipes) kártya után évi 500 forintos tranzakciós illeték átalányt kell csak fizetnie.

Azt a szolgáltató is elismeri, lehetnek olyan ügyfelek, akiket nem migráltak át automatikusan a Litvániában bejegyzett bank égisze alá. Hogy ez megtörtént-e, bárki könnyen leellenőrizheti: az applikációba belépve, a bal felső sarokban lévő személyes ikonra koppintva a személyes adatok legalján jelzi a rendszer, hol, melyik entitásnál van vezetve az ügyfél folyószámlája: ha ott a Revolut Bank UAB szerepel, a litván bank ügyfelei vagyunk és a számlán tartott pénz védett betétnek minősül. Ez nem fog változni a magyar fióktelep elindulása után sem.

Ennek alapján tehát első ránézésre nincs különbség a magyar banknál vezetett számlák és a Revolut litván bankjánál lévő egyenlegek védettsége között. Ahogy Magyarországon bármely kereskedelmi banknál a lakossági folyószámlán, vagy lekötött betétben tartott pénz automatikusan az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelme alá tartozik (100 ezer eurónak megfelelő összeghatárig, bankonként és ügyfelenként), a Revolut UAB-nál elérhető egyenleget vagy ott lekötött betétet a litván betétbiztosító (Indėlių ir investicijų draudimas — IID) védi.

Mit üzennek a litván betétbiztosítási adatok?

A Revolut közel 30 európai országban lévő ügyfelének számláit migrálta a litván Revolut Bank UAB alá. Pontos közlés arról nincs, hogy pontosan hány ügyfele is van a litván pénzintézetnek – a Revolut hivatalos közleménye szerint 2024-ben világszerte 52,5 millió ügyfelük volt, de arról, hogy ezek közül hány számlát rendeltek a litván bank alá, nincs adat. A Revolut sajtóközleményében már két éve arról szólt, hogy csak a közép-kelet-európai régióban több mint 10 millió felhasználóval bírnak, Magyarországon a sajtóban mostanság már közel 2 millió Revolut kártyás ügyfélről jelentek meg hírek. Ha csak ezzel a "bevallott" 10 millió régiós Revolut számlatulajdonossal számolunk, akkor is a létszám 3,5-szöröse Litvánia 2,8 milliós lakosságának. Ez önmagában elgondolkodtató.

Persze, a betétbiztosítás nem a számlák számát, hanem a rajtuk őrzött pénzeket védi. Az IID a legfrissebb közlések szerint a litván bankok biztosított betéteinek 0,96 százalékára megfelelő vagyonnal rendelkezik, azaz elérte az EU-ban elért minimális 0,8 százalékos feltöltöttsági szintet. Épp ezért az IID 2025. július 1-től 0,20 százalékról 0,14 százalékra csökkentette a bankok által a betétek arányéban fizetendő betétbiztosítási díjkulcsot.

Az IID vagyona 2024. végén 371 millió euró volt - ami a védett betétállomány 0,96 százalékát tette ki. Összehasonlításképp a magyar OBA ekkor 441 millió eurós vagyon felett diszponált, ami a védett betétek 1,13 százalékára jelent közvetlen fedezetet.

Azaz a magyar betétbiztosítás vagyona és a feltöltöttségi szintje is magasabb, mint a litváné. Azt, hogy Vilniusban éreznek némi többletkockázatot, jól mutatja, hogy az éves díjmérték még a csökkentés után is magasabb, mint Magyarországon.

De mi is a kockázat a rendszerben? A feltöltöttségi adatokból visszaszámolva azt láthatjuk, hogy Litvániában a védett betétek összege 38,6 milliárd euró volt 2024. végén. Azt a Revolut Bank UAB gyorsjelentéséből tudjuk, hogy a pénzintézet betétállománya 17,88 milliárd eurót tett ki ugyanekkor. Ez azt jelenti, hogy a Revolut ügyfélállománya adja a litvániai védett betétek közel felét (46 százalékát), ami rendszerszintű kitettséget teremt a litván betétbiztosítás számára. Így

a litván betétbiztosítás gyakorlatilag a Revolut egész EU-s ügyfélkör biztonsági hálójaként működik.

Ám látni kell: a betétbiztosítás Európában csak szabályozásában közös: a védelem és a kifizetés mindig az adott bank székhelye szerinti nemzeti alapból történik. Vagyis a Revolut betétesek kártalanítását Litvániának kellene fizetnie – nem az EU-nak.

Volt ország, aki nem vállalta Európa kockázatát

A szakértők emlékeztetnek, hogy az izlandi bankrendszer 2008-as válsága idején az izlandi Landsbanki brit és holland fiókjaiban tartott betétek után az izlandi állam nem vállalt automatikusan állami helytállást azon betétesek számára, akik külföldről nyitottak számlát. Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) jogi bírósága, az EFTA Court az előtte indított perben 2013. január 28-án kimondta: Izland nem sértett jogot. Az indoklás szerint a korabeli uniós betétbiztosítási irányelvből nem vezethető le, hogy az állam köteles lenne saját forrásból garantálni a külföldi betétesek kifizetését, ha a betétbiztosítási alap vagyona erre nem elegendő. Az irányelv ugyanis nem ír elő az államra nézve „eredmény-kötelezettséget”, vagyis nem kötelezi a kormányt arra, hogy helytálljon a nemzeti alap helyett. A brit és holland betétesek kifizetése végül évekkel később, a Landsbanki felszámolási vagyonából térült meg.

A szakemberek szerint a fentiek miatt mindenképp át kell gondolni az uniós betétbiztosítási szabályrendszert, hiszen nem várható el, hogy egy-egy tagállam ilyen szintű kockázatot fusson -

a Revolut UAB betétállománya a litván GDP több, mint ötödét teszi ki.

Jön a magyar Revolut fióktelep – maradnak a vilniusi társasutak

A Revolut eddig határon átnyúló szolgáltatást végzett Magyarországon. Ami a csütörtöki bejelentés alapján változik az az, hogy a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe – amelynek bejegyzése már 2021. januárjában megtörtént – megkezdi működését.

A betétbiztosítás szempontjából viszont mindegy, hogy a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe forintszámlát is vezet-e, vagy sem. Amíg a Revolut Bank UAB litván engedéllyel működő hitelintézet marad, a betétesekre a litván betétbiztosítási rendszer szabályai és védelme vonatkozik. Az EU irányelv preambuluma csak azt rögzíti, hogy „célszerű”, hogy baj esetén a fióktelep helyén működő betétbiztosítási intézmény – Magyarországon tehát az OBA – tájékoztassa és kártalanítsa a betéteseket, de ez csak technikai, ráadásul nem is kötelező segítség. Ezzel a Revolut ügyfelek probléma esetén elkerülhetik azt, hogy angolul vagy litvánul kelljen jogaikat érvényesíteniük, illetve megspórolhatják azt, hogy – más országok polgáraival közös – társasutakat szervezzenek Vilniusba. De

a Revolut-ügyfelek pénze továbbra is litván betétvédelem alatt marad és az OBA nem a saját vagyonából, hanem a litván betétbiztosító megbízásából és forrásaiból fizetne gond esetén. Így a magyar ügyfelek a fióktelep indulása után is ugyanazt a kitettséget viselik majd, mint a többi uniós országban élő Revolut-felhasználók – egészen addig, amíg az EU létre nem hozza a közös európai betétbiztosítási rendszert (EDIS).

Ennek megvalósulására ugyanakkor nehéz lenne fogadni, hiszen előkészítése 2015 óta zajlik, komolyabb eredmények nélkül. Az uniós tagállamok közötti kockázatmegosztási vita miatt eddig nem történt érdemi előrelépés, és az irányelv máig nem lépett hatályba.