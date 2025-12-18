A 2017 szeptemberében indult CoinCash Magyarország egyik legmeghatározóbb kriptovaluta-közvetítő platformja, amely azzal a céllal jött létre, hogy a hazai közönség számára is egyszerűvé, biztonságossá és magyar nyelven elérhetővé tegye a digitális eszközök adásvételét, írja a revb.hu.

A CoinCash közvetlen váltóként lehetővé teszi a Bitcoin és számos más altcoin gyors beszerzését forint vagy euró alapú banki átutalással, illetve készpénz ellenében is. A platform egyik legnagyobb előnye a hibrid modell, hiszen az online felület mellett az ország egyik legnagyobb kriptovaluta-automata (ATM) hálózatát is ők üzemeltetik, emellett pedig személyes tanácsadással is segítik a nagyobb összegben váltó ügyfeleket.

A teljes hazai kriptopiac működését ellehetetleníti

A CoinCash bejelentése szerint a Magyarországon bevezetett SZTFH által előírt validátori követelményrendszernek nem tudnak megfelelni. Ennek az oka pedig nem a cégben, hanem a szabályozási rendszerben keresendő, ugyanis bár 2026. január 1-től egy validátornak kellene hitelesíteni a tranzakciókat, azonban ilyen szolgáltató nem létezik egyelőre, így december második felében minden jel arra mutat, hogy technikailag nem biztosítható a technikai megfelelés Magyarországon.

Erre utal a Revolut korábban bejelentett kivonulása is, amelyhez hasonlóan függeszti fel szolgáltatásait a CoinCash. A dolgot súlyosbítja, hogy a kriptovaluta-váltás 2026-tól büntetőjogi kockázatot hozhat, egyes esetekben akár bűncselekménynek is minősülhet validátori engedélyezés nélkül.

A CoinCash korábban az EU-s MiCA engedélyért folyamodott, amely engedélykérelem elbírálása folyamatban van, azonban a nyáron és ősszel napvilágot látott hazai szabályozásnak jelenleg nem tud megfelelni egyetlen egyik szereplő sem Magyarországon. Jelenleg önmagában az EU-s MiCA engedély nem számít, validátor hiányában jelentős kockázatot jelent minden kriptovaluta-váltási tevékenység mind a szolgáltatónak, mind a magánszemélyeknek.

2025. december 18-tól a CoinCash felületein nem lehet új váltási megbízást leadni, se forint-, se euróalapú kriptovaluta-váltás nem lesz elérhető, a váltási szolgáltatások teljes egészében szünetelnek. A CoinCash egyedülálló módon Budapesten tíz, vidéken (Érd, Debrecen, Pécs, Székesfehérvár, Veszprém) további öt olyan ATM-et üzemeltet, amelyen kriptovalutát lehetett venni készpénzből, ezek a gépek sem használhatók jelenleg.

Ahogyan a CoinCash megemlítni, ahogyan lesz Magyarországon jóváhagyott validátori szolgáltatás, ezzel a jogszerű működés technikai feltételei biztosítottak lesznek, a szolgáltatást azonnal újraindítják.

A magyar CoinCash abban bízik, hogy a jogalkotók hamar rájönnek, hogy a szabályozás ellehetetleníti a piacot és mielőbb gondoskodnak arról, hogy lehetőség legyen betartani a jogszabályokat és helyreállnak a technikai feltételek.