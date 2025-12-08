Az elmúlt időszakban folyamatosan hol a magyar, hol pedig az uniós szabályozás között lavírozott a fintech óriás. Ennek azonban vége: hivatalosan is bejelentették, hogy nem lesznek elérhetőek a kriptovaluta-szolgáltatások Magyarországon.

A felhasználóknak kiküldött tájékoztatójában a Revolut úgy fogalmaz, hogy a Magyarországon bekövetkezett szabályozási változások miatt többé nem tudnak kriptoszolgáltatásokat nyújtani. A kripto-fiókokat december 18-án automatikusan lezárják.

Kapcsolódó Rajtvonalon áll a magyar Revolut

Hangsúlyozzák, hogy a megfelelőség fenntartása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik a helyben alkalmazandó szabályozási követelményeket.

December 18-ig ideiglenesen elérhetővé tette a szolgáltató a kriptoeszköz-eladás, és a kriptoeszközök láncon történő kivételének lehetőségét. A kirptovásárlásra, Revolutra való befizetésére, valamint a Tanfolyamokban való megszerzésükre továbbra sincs lehetőség, és már nem is lesz.

Ezen felül december 10-én a stakelt egyenleg stakelését is megszüntetik, és a további eszközök stakelésének lehetőségét is eltávolítják.