Az elmúlt időszakban folyamatosan hol a magyar, hol pedig az uniós szabályozás között lavírozott a fintech óriás. Ennek azonban vége: hivatalosan is bejelentették, hogy nem lesznek elérhetőek a kriptovaluta-szolgáltatások Magyarországon.
A felhasználóknak kiküldött tájékoztatójában a Revolut úgy fogalmaz, hogy a Magyarországon bekövetkezett szabályozási változások miatt többé nem tudnak kriptoszolgáltatásokat nyújtani. A kripto-fiókokat december 18-án automatikusan lezárják.
Hangsúlyozzák, hogy a megfelelőség fenntartása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik a helyben alkalmazandó szabályozási követelményeket.
December 18-ig ideiglenesen elérhetővé tette a szolgáltató a kriptoeszköz-eladás, és a kriptoeszközök láncon történő kivételének lehetőségét. A kirptovásárlásra, Revolutra való befizetésére, valamint a Tanfolyamokban való megszerzésükre továbbra sincs lehetőség, és már nem is lesz.
Ezen felül december 10-én a stakelt egyenleg stakelését is megszüntetik, és a további eszközök stakelésének lehetőségét is eltávolítják.
Index: a Revolut miatt módosítani kell a szabályokon„A hatóságnak el kell várnia, hogy a fióktelep által kibocsátott kártya magyar kibocsátásúnak minősüljön. Ha ezt nem teszik meg, akkor a Revolut egyszerűen kikerüli a magyar szabályokat. Ez pedig nem egyenlő játékteret eredményez, és egyértelműen sérti a hazai bankszektort” – mondta egy banki forrás az Indexnek. A vonatkozó szabályozás egy MNB-rendelet, így a módosítás 3–6 hónap alatt lezajlik, ha úgy dönt a jegybank, hogy változtat. Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
