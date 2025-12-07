Újabb enyhítést vezetett be a Revolut a magyarországi kriptokorlátozásokban: december 6-tól ismét eladhatók a számlákon ragadt kriptoeszközök a Revolut és a Revolut X felületén. Vásárolni azonban továbbra sem lehet új tokeneket – tájékoztat a Revb.

A fintech cég még júliusban fagyasztotta be a hazai kriptokereskedést, miután életbe lépett az a magyar szabályozás, amely külön engedélyhez köti a kriptoügyleteket. Bár később lehetővé tették bizonyos kriptók külső tárcára utalását, sok kisebb token teljesen zárolva maradt – korábbi felmérések szerint akár több százmillió forintnyi érték is bennragadhatott a rendszerben.

A Revolut októberben jelentette be, hogy ciprusi leányvállalata, a Revolut Digital Assets Europe Ltd. megszerezte a helyi felügyelettől a MiCA engedélyt, aminek köszönhetően több európai országban újraindult a kereskedés. Magyarország azonban továbbra is kimaradt.

Most viszont újabb lépés történt: a bent lévő tokeneket már el lehet adni, és a kriptók kiküldése is működik.

Új vásárlásokra azonban továbbra sincs lehetőség, ami arra utal, hogy a teljes engedélyezés még nem zárult le. Ez különösen azoknak jelenthet segítséget, akik hónapok óta nem fértek hozzá a pénzükhöz – bár sokan így is komoly veszteséget szenvedhettek el, hiszen a kriptopiac a nyári csúcs óta jelentősen visszaesett.