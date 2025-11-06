A Revinfo azt írta, hogy beteljesülni látszik a Revolut korábbi ígérete, miszerint a hazai ügyfelek akár az év végéig belföldi magyar bankszámlaszámot kaphatnak:

megjelent a Magyar Nemzeti Bank (MNB) weboldalán a hivatalos nyilvántartásban a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe.

A dokumentumok szerint a vállalat 2025. október 23-án kapta meg valamennyi szükséges hatósági jóváhagyást a hazai fiók működtetésének megkezdéséhez.

A fejleményt az is megerősíti, hogy a Revolut ügyfélszolgálati oldalán, a gyakran ismételt kérdések között frissítették a vonatkozó információkat. „Ha magyarországi ügyfelünk vagy, és litván (LT) IBAN-nel rendelkezel, amikor a számládat a magyarországi (HU) fiókhoz migráljuk, HU IBAN-t kapsz. A régi LT IBAN-számot továbbra is használhatod, de a számládat ezentúl az új HU IBAN azonosítja. Ha a magyarországi fiókunk indulása után nyitsz Revolut-számlát, a számlanyitáskor automatikusan kapsz HU IBAN-t, és nincs szükség migrációra” - olvasható.

A Portfolio a hír kapcsán aláhúzta: változás azért fontos, mert a magyar ügyfelek eddig csak nemzetközi, litván bankszámlaszámot használhattak forint-egyenlegük kezelésére. Magyar pénzintézetből érkező átutalásokhoz így nemzetközi tranzakcióra volt szükség, ami bonyolultabb ügyintézést, akár több ezer forintos költséget és több munkanapos átfutást is jelenthetett.

A belföldi számlaszám bevezetése egyszerűsítheti a mindennapi pénzügyi műveleteket a magyar ügyfeleknek, például a munkabér közvetlen, a szolgáltatónál vezetett forintszámlára történő utalása is lehetővé válik - így a Revolut-számlák még több ügyfélnél válhatnak „elsődleges számlává”.

Money Buzz 2025-ös nyári adatai szerint Magyarországon a Revolut felhasználói bázisa meghaladta a 2 milliót, ami az előző évhez képest 33 százalékos növekedést jelent. A cég szerint a magyar felhasználók tranzakcióinak 80 százalékát már belföldön bonyolítják le. Jelenleg több mint 360 000 magyar rendelkezik aktív befektetési számlával a Revolutnál, az átlagos portfólió értéke felhasználónként körülbelül 1 329 euró, és a számlák több mint 5 000 amerikai és európai részvényhez, ETF-hez és kötvényhez biztosítanak hozzáférést.