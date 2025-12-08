A hazai bankrendszerben egyre nagyobb az elégedetlenség amiatt, hogy a Revolut magyar fióktelepének kibocsátott kártyái jelenleg nem minősülnek magyar kibocsátásúnak. Ez lehetővé teszi a fintech számára, hogy bizonyos hazai előírásokat megkerülve működjön, ami a bankszektor szereplői szerint olyam versenyelőnyt jelent, ami a bankszektort sérti.

A Revolut helyi tervei nem jelentenek óriási apparátust. Az Index cikke szerint nagyjából 30–40 fős csapatban gondolkodhatnak. Ez töredéke annak, amit egy hagyományos nagybank működtet Magyarországon. De költségben viszont verhetetlen. A lényegi háttérmunkát ugyanis továbbra is Litvánia és London végzi. Onnan jön minden: IT, csalásmegelőzés, kockázatkezelés és még egy sor terület, amiből az ügyfelek alig látnak valamit.

Az igazi ugrás akkor jön el, amikor a Revolutnak hivatalosan is lesz fióktelepe. Ugyanis így csatlakozhat a magyar bruttó elszámolási rendszerhez. Ez a VIBER és a GIRO világa. Ha ez megtörténik, a Revolut magyar IBAN-t tud adni az embereknek. Ez pedig már magyar pénzforgalmi számlát jelent. Itt kezd igazán érdekes lenni a történet.

Egy magyar felhasználó innentől úgy nyithat Revolut-számlát, mint bármelyik hagyományos banknál. Oda érkezhet a fizetése, indíthat csoportos beszedést, és beállíthatja az összes hétköznapi banki műveletet.

Magyar IBAN, magyar funkciók, csak épp egy globális fintech-szolgáltatónál. Ez az a pont, ami a hazai bankrendszerben felkapcsolta a vészvillogót.

Módosíthatják az MNB-rendeletet?

„A hatóságnak el kell várnia, hogy a fióktelep által kibocsátott kártya magyar kibocsátásúnak minősüljön. Pont. Ha ezt nem teszik meg, akkor a Revolut egyszerűen kikerüli a magyar szabályokat. Ez pedig nem egyenlő játékteret eredményez, és egyértelműen sérti a hazai bankszektort” – idézi a lap egy banki forrását.

„Ez egy MNB-rendelet. Nem olyan törvény, amit a parlamenten kellene átvernie. Ezt viszonylag könnyű módosítani. Szerintem simán át lehet ütni. Ha az MNB akarja, ezt 3–6 hónapon belül meg tudja csinálni” – húzta alá.

A forrás szerint tehát a szabályozói beavatkozás nemcsak lehetséges, hanem technikailag viszonylag gyorsan és egyszerűen is kivitelezhető.

Arra a kérdésre, hogy egy ilyen szabályozói lépés milyen hatást gyakorolna a Revolut magyarországi működésére, így reagált: „Persze. Onnantól kezdve egy óriási pluszköltség szakad a nyakukba Magyarországon. Nem csak annyi történik, hogy kicsit csökken az előnyük. Ott már azon is el kell gondolkodniuk, hogy egyáltalán érdemes-e magyar fióktelepet működtetniük.”

Így – mint írják – a Revolutnak ugyanazokat a szabályokat kellene követnie, mint a hazai bankoknak, az a cég működésének alapstruktúráját rengetné meg.

„Tehát ha rájuk is vonatkoznak ezek – a például a kártyakibocsájtásra vonatkozó – szabályok, az olyan költségelemet húz be, ami teljesen szétveri a mostani működési modelljüket. Úgy tudjuk, hogy ezt a kockázatot ők, a Revolutnál házon belül is látják. Mert ez alapjaiban dönthetné be az egész üzleti rendszerüket Magyarországon” – mondta.

Mi következhet?

A banki forrás által vázolt forgatókönyv szerint az MNB számára adott a lehetőség, hogy rendeletmódosítással gyorsan és hatékonyan felszámolja a Revolut jelenlegi előnyét.

Kérdés, hogy a jegybank mikor és milyen mértékben nyúl a szabályozáshoz – és hogyan reagál erre a fintechcég, amely így akár azt is mérlegelni kényszerülhet, érdemes-e fióktelepi struktúrában működnie Magyarországon.