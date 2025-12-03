A 2026-os magyar parlamenti választások piaca július 24-én került fel a Polymarket oldalára, augusztusban a fogadók 62 százalékos esélyt adtak a Tisza Párt győzelmére, és 37 százalékot a Fideszére. December elején a Polymarketen Magyar Péter körülbelül 56 százalékos eséllyel vezeti a mezőnyt, míg Orbán Viktor 43-44 százalékon áll. Bár az elmúlt hónapokban valamelyest csökkent a Tisza Párt elnökére tett fogadások száma, Magyar Péter továbbra is stabilan tartja az első helyet a platformon.

A fogadás a gyakorlatban úgy működik, hogy egy Magyar Péter győzelmére tett tipp 56 centbe kerül, Orbán Viktor esetében 43 centbe. Ha valaki 10 fogadást vesz, 5,6 dollárt fizet, és ha a választás Magyar Péter győzelmével zárul, 10 dollárt nyer, ellenkező esetben a tétet elveszíti.

A bitcoinbazis.hu azt írja: jelenleg mintegy 2,5 millió dollár értékű fogadás található a piacon, és egyes fogadók jelentős összegeket kockáztatnak, volt, aki 127 ezer dollárt (kb. 42 millió forint) tett fel Magyar Péter győzelmére. Ha a Tisza Párt elnöke nyer, a nyertes tét 227 ezer dollárt (kb. 75 millió forint) érhet.

A lap emlékeztet rá, hogy a Polymarket az amerikai elnökválasztás során szerzett igazán tekintélyt, 2024-ben pontosan jelezte Donald Trump győzelmét: bár a hagyományos közvélemény-kutatások a választás előtt szoros versenyt mutattak, a Polymarket fogadásai már 24 órával a szavazás előtt 60 százalékos esélyt adtak Trumpnak, ami a választási éjszakára 98,8 százalékra emelkedett.

A rivális Kalshi platformján is működik a magyar választás eredményét előrejelzési piac: ott a fogadók 52,5 százaléka az ellenzék győzelmét, 49 százalék pedig a kormánykoalíció sikerét jósolja.