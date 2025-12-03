Az ELTE Szociológia Intézete a Závecz Research 4 ezer fős, szeptember 25. és november 9. között végzett személyes interjús felmérése alapján készített elemzést.

A hvg.hu-n közölt felmérés szerint a teljes lakosság körében 32 százalék szavazna a Tisza Pártra, 29 százalék a Fideszre, 5 százalék a Mi Hazánkra, 12 százalék a többi ellenzéki kis pártra.

A kutatásból kiderült, hogy a választási láz már szeptembertől érezhető volt: a politikai érdeklődés nőtt, 80 százalék ígérte, hogy biztosan vagy valószínűleg elmegy szavazni áprilisban, ami kiemelkedően magas részvételi hajlandóságot jelez. A lakosság 47 százaléka kormányváltást szeretne, és csak harmaduk szeretné, ha maradnának Orbánék. Egy 1-től 7-ig terjedő skálán 38 százalék inkább ellenzékinek, 29 százalék inkább kormánypártinak mondta magát.

Az ideológiai mezőben a Fidesz egyedül áll a jobboldalon, nincs tartaléka, míg a Tisza körül keringenek a DK és más kispártok szavazói, így neki még van meghódítható közönsége. Ráadásul a kormánypárti szavazók egy része is elégedetlen a kormányzással - derül ki az elemzésből.

Életkor szerint a Tisza 58 éves korig áll az élen, a Fidesz 62-63 éves kortól veszi át a vezetést, az ennél idősebbek között pedig a kormánypárt fölénye egyértelmű. Iskolázottság szerint a Fidesz támogatottsága a kevésbé iskolázottak körében erősebb, míg a Tisza minden más kategóriában felülmúlja a kormánypártot (alapfokú végzettséget leszámítva).

Négy évvel korábban Budapest kivételével minden településkategóriában a Fidesz vezetett, most pedig kizárólag a községekben vezet a kormánypárt.

A 2 ezer fő alatti községekben a Fidesznek 32 százaléka van a Tisza 29-éhez képest, míg a 2 ezer fő feletti községekben 36 és 27 százalék ez a két arány. A 25 ezer fő alatti városokban azonban már Tisza-előny figyelhető meg 27-31 arányban, igaz, a 25 ezer fő feletti városokban ismét kiegyenlített a helyzet, míg a megyei jogú városokban 26–34 a különbség a Tisza javára, és ehhez hasonló a főváros is. A Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország kivételével mindenütt nagyobb a Tisza támogatottsága, mint a Fideszé - állapítja meg a felmérés.