A Bitcoin az elmúlt hónapban jelentős volatilitást mutatott, nagyjából 5-10 százalékos árfolyamesések is bekövetkeztek. December 15-én pedig cirka 90 ezer dolláról 86 ezer dollárig zuhant, majd egyelőre erős támaszt talált. A tegnapi eseményekről érdekes magyarázatok láttak napvilágot.

E szerint Kína szigorított a belföldi bitcoinbányászatra vonatkozó szabályozásokon az elmúlt hónapban, így csak Hszincsiangban decemberben a bányászati ​​műveletek hatalmas részét állították le. Jack Kong, a Canaan korábbi elnöke egy X-en közzétett bejegyzésében azt nyilatkozta, hogy nagyjából 400 ezer BTC-bányász kapcsolta ki a gépét nagyon rövid idő alatt. Ez már látható az adatokban is, hiszen a hálózati hashráta körülbelül 8 százalékkal csökkent.

A Bitcoin hashráta valójában a hálózatot biztosító teljes számítási teljesítményt méri. Azt mutatja meg, hogy mekkora számítási teljesítménnyel próbálják a bányászok másodpercenként megfejteni a következő blokkot. Minél nagyobb a hashráta, annál több eszköz dolgozik a hálózaton.

Láncreakció

Amikor a bányászokat offline állapotba kényszerítik, az láncreakciót vált ki. Hiszen azonnal elveszítik a bevételüket, ezért készpénzre van szükségük a költségek fedezésére, emiatt sokan kénytelenek BTC-t eladni a piacon. Emiatt rövid távon fokozódik a bizonytalanság, ami további eladási nyomást teremt.

Vagyis ez alapján sokan kétlik, hogy a BTC kis mélyrepülése már a medvepiacot előlegezné meg. Egyes vélemények szerint ez egy átmeneti kínálati sokk, amit egy politikai döntés okozott, vagyis ez esetben nem keresleti visszaesésről beszélhetünk.

A fejlemények azért is érdekese, mert Kína a világ harmadik legnagyobb Bitcoin bányászati ​​központja lett az elmúlt időszakban, a globális hashráta nagyjából 14 százalékát adva.