Török Gábor politológus a Facebook-oldalán értékelte a legfrissebb közvélemény-kutatási eredményeket, a 21 Kutatóközpontét és a Mediánét. Mint írta, mindkét intézet hasonlót mért: vezet a Tisza Párt, erősödött a Fidesz. „Az egyik oldal az egyiket, a másik a másikat fogja majd mondani, de úgy néz ki, hogy ez a kettő most egyszerre igaz” - fogalmazott.

Az elemző a felmérésekből kiemelte:

Teljes népesség: A Tisza Párt és a Fidesz támogatottsága a Mediánnál 38-33, a 21 Kutatóközpontnál 31-27, vagyis a 21 sokkal több pártnélküli szavazót talált.

Pártválasztók: A Tisza Párt és a Fidesz aránya a Mediánnál 47-41, a 21 Kutatóközpontnál 47-40, az arányok itt már majdnem ugyanolyanok.

A 4-5 százalékpontos különbség a teljes népességben, a 6-7 százalékpontos a pártválasztóknál egyértelmű előny a Tisza javára, de 4 hónappal a választás előtt ez nem tűnik behozhatatlannak - közölte az elemző.

Török Gábor szerint eddig azt láttuk, hogy nagy mozgások nincsenek, pár százalékpontos változásokról beszélünk hónapok óta. „Ha ez továbbra is így marad, akkor a Holdról is látható nagy győzelem helyett egy régen (értsd: 2002-ben és 2006-ban) látott szoros befutó jöhet. Amit persze a választási rendszer az egyéni kerületekben még el tud jobban billenteni, vagy éppen ki tud még inkább élezni” - fogalmazott.