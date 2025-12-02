A Publicus Intézet kutatatása szerint a Tisza párt a teljes népességben és a biztos szavazók körében is erősödött, novemberre jelentős előrelépést ért el. Ha „most vasárnap lennének a választások”, rekordrészvétel mellett hárompárti parlament alakulna a Tisza, a Fidesz és a DK frakcióival.

A Závecz Research szerint a közhangulat mást mutat, mint a szavazói szándék. Méréseik szerint a Tisza Párt vezet a Fidesz előtt, de a mai kormánypárt annyi választást megnyert, hogy már nem is tudnak másként gondolni rá, mint a következő választás nyertesére.

A Nézőpont Intézet szerint minden második magyar Orbán Viktor győzelmére számít.

Az IDEA szerint hibahatáron belül változott a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt támogatottsága, ezzel együtt október elejére növekedett a Tisza előnye a teljes népesség körében.

A Republikon Intézet adatai szerint 6 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, 30 százalék szavazna Magyar Péter pártjára. A pártválasztók körében 2 százalékpontot erősödött a Tisza, így az előnye a kormánypártokkal szemben immár 8 százalékpont.

A Minerva Intézet szerint, bár a Tisza támogatottsága csökkent, a Fideszé pedig nőtt, még Magyar Péter pártja áll az élen, de jól szólítja meg a bizonytalanokat Orbán Viktor.

A Medián friss felmérése alapján Magyar Péter pártja a teljes népesség körében már csak 5 százalékponttal vezet, az előny a választani tudók és a biztos szavazóknál is csökkent. Az intézet rámutat, a szeptemberi számaikon a kormánypártok tudtak többet javítani.