Friss közvélemény-kutatást közölt a XXI. Század Intézet, amely szerint a november 29. és december 1. felvett adatok azt mutatják, hogy a Fidesz tovább tudott erősíteni a pozícióján (plusz egy százalékpontos javulás az október eleji méréshez képest), míg a Tisza rontott (mínusz egy pont). Jelenleg az állás kizárólag a politikailag aktívak bázisán:
Fidesz 45, Tisza 40 százalék.
Október elején még azt mutatták a számok, hogy négypárti parlament alakulna, a mostani kutatás szerint hárompárti parlament lenne, míg a Mi Hazánk Mozgalom biztosan bejut (egy százalékpontot javítva október elejéhez képest, most nyolc százalékon áll), addig kiesne a kutyapárt (négy százalék), a DK pedig a parlamenti küszöb alatt (három százalék) van – írják.
A Publicus Intézet kutatatása szerint a Tisza párt a teljes népességben és a biztos szavazók körében is erősödött, novemberre jelentős előrelépést ért el. Ha „most vasárnap lennének a választások”, rekordrészvétel mellett hárompárti parlament alakulna a Tisza, a Fidesz és a DK frakcióival.
A Závecz Research szerint a közhangulat mást mutat, mint a szavazói szándék. Méréseik szerint a Tisza Párt vezet a Fidesz előtt, de a mai kormánypárt annyi választást megnyert, hogy már nem is tudnak másként gondolni rá, mint a következő választás nyertesére.
A Nézőpont Intézet szerint minden második magyar Orbán Viktor győzelmére számít.
Az IDEA szerint hibahatáron belül változott a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt támogatottsága, ezzel együtt október elejére növekedett a Tisza előnye a teljes népesség körében.
A Republikon Intézet adatai szerint 6 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, 30 százalék szavazna Magyar Péter pártjára. A pártválasztók körében 2 százalékpontot erősödött a Tisza, így az előnye a kormánypártokkal szemben immár 8 százalékpont.
A Minerva Intézet szerint, bár a Tisza támogatottsága csökkent, a Fideszé pedig nőtt, még Magyar Péter pártja áll az élen, de jól szólítja meg a bizonytalanokat Orbán Viktor.
A Medián friss felmérése alapján Magyar Péter pártja a teljes népesség körében már csak 5 százalékponttal vezet, az előny a választani tudók és a biztos szavazóknál is csökkent. Az intézet rámutat, a szeptemberi számaikon a kormánypártok tudtak többet javítani.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!