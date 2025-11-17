Betelt a pohár Erzsébetvárosban: az állandó filmforgatások folyamatosan megnehezítik a helyiek életét, nehéz a parkolás, körülményes a közlekedés, ezért Niedermüller Péter változásokat eszközöl.

A VII. kerület polgármester által bejelentett pontok a parkolásról, a helyi üzletekről és a vendéglátásról is szólnak.

A polgármester Facebook posztjában azt írja, a képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy módosítja a meglévő szabályokat, illetve újabbakat vezet be a közterületeink használatára.

A legfontosabb változások:

egyazon legkisebb utcaszakaszon, téren, parkban filmforgatási célú közterület-használathoz egy naptári éven belül legfeljebb összesen 15 napra adható hozzájárulás,

az engedélyt kérőnek hatósági szerződésben vállalnia kell, hogy a filmforgatással közvetlenül érintett közterülettel érintkező társasházban lakóhellyel rendelkezők részére és kérésére a filmforgatással érintett napokra, és a lakóhelyétől légvonalban számított legfeljebb 300 méteren belül parkolóhelyet biztosít, vagy a gépjármű ezen időszakra vonatkozó és igazolt parkolási költségét részére megtéríti,

a cégeknek a filmforgatás megkezdése előtt legkésőbb 7 nappal tájékoztatniuk kell az érintett terület lakóit és közös képviselőit, a kereskedelmi és vendéglátó egységek tulajdonosait, üzemeltetőit írásban a forgatás időpontjáról, a használatba vett terület nagyságáról, és egyéb fontos információkról, különös tekintettel a kapcsolattartó személyére és elérhetőségére,

filmforgatások esetében az adott évet megelőzően befizetett közterület használati díj 30 %-át az önkormányzat a közvetlenül érintett társasháznak, a társasház közgyűlési határozaton alapuló kérelmére megfizeti.

Niedermüller hozzáteszi, hiába közkedvelt helyszín a filmkészítők köreiben Erzsébetváros, illetve a közterületeken zajló filmforgatások látványosak és érdekesek lehetnek, de egyben nagyon meg is nehezíthetik az adott környéken lakók életét.

