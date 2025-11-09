A mozgáskorlátozottak számára kijelölt parkolóhelyek az akadálymentes közlekedés egyik legfontosabb elemei, ám a vonatkozó szabályokat sok tévhit övezi. Az Autószektor összegezte a legfőbb tudnivalókat, arról is írva, hogy
súlyos tíz- vagy százezreink bánhatják a meggondolatlan parkolást.
A magyar szabályozás értelmében minden kialakított 50 parkolóhelyből legalább egyet mozgássérültek számára kell kijelölni, úgy, hogy 4 mozgássérült parkolónál több ne kerüljön egymás mellé. Ezen kívül egyéni kérelem alapján további helyeket jelölhetnek ki az érintettek lakóhelye közelében.
A mozgássérült parkolóhelyek jóval szélesebbek, mint a megszokott várakozóhelyek, minimális szélességük 3,6 méter. Oka, hogy kerekesszékkel vagy segédeszközzel is biztonságos legyen a ki- és beszállás, azt akár sávos felfestésű kiszállási sávval is megtámogatva. Az ilyen helyet kerekesszéket ábrázoló felfestés, illetve tábla jelzi.
Fontos, hogy a jogosultság nem járműhöz, hanem személyhez kötött, a parkolási igazolványt más nem használhatja, tilos másnak átadni. De nem csupán a mozgássérült járművével lehet parkolni ezeken a helyeken, az is szabályos, ha hozzátartozó vagy ismerős fuvarozza saját autójával a mozgássérült személyt.
Aki jogosulatlanul várakozik, azaz parkol a mozgáskorlátozottak helyén, az faragatlanság mellett szabálysértést követ el, és komoly büntetést kaphat.
A helyszíni bírság összege 65 ezer forint, feljelentés után induló szabálysértési eljárásban pedig 156 ezer forint a pénzbüntetés.
Ezeknek a parkolóhelyeknek az elfoglalása nemcsak jogi, hanem erkölcsi kérdés is – emlékeztet a szakportál, jelezve, ötperces megállás még elfogadott, mondjuk pakolás esetén.
