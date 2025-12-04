Ahogy az Economx is beszámolt róla, idén megszűnik az évek óta megszokott rend: fizetni kell majd a parkolásért Budapest közterületein a két ünnep közötti három munkanapon, azaz december 29-én, 30-án és 31-én.

Idén december 24-e szerda, áthelyezett munkanap lesz, amit december 13-án, szombaton kell ledolgozni. Ez ötnapos hosszú hétvégét eredményez december 24-től 28-ig, szerdától vasárnapig.

Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, a döntés hátterében erős lakossági nyomás áll. „Ha elfogadjuk, hogy a fizetős parkolás nélkül nem lehet szabályozni a parkolóhelyek helyes használatát, akkor a két ünnep között miért gondoljuk, hogy ez a szabály ne érvényesülne?” - fogalmazott.

Hozzátette: „Nem az a kérdés, hogy ezt meg kellett volna lépni, hanem az, hogy eddig miért volt ez így. Milyen logikai év szól amellett, hogy az egész évben van fizetős parkolás, de a két ünnep között nem?”

A főpolgármester kiemelte, hogy amikor valami megszűnik, ami eddig ingyenes volt, az politikailag érzékeny, de nem szabad csak a rövid távú reakciókat nézni. „Kevés parkolóhely van, és ezeket szabályozni tudjuk, részben egyébként a helyben lakók védelme miatt is, és ne adjunk valamit ingyen, amiből kevés van, mert akkor egyszerűen el fogjuk pazarolni, emiatt van fizetős parkolás. Ezt szerintem mindenki elfogadta. Semmilyen érv nem szól amellett, hogy a két ünnep között ez megszűnjön” - húzta alá az interjúban.

A Fővárosi Közgyűlés még 2024-ben módosította a parkolási rendeletet. A BKK az ünnepek előtt részletes tájékoztatást ad a változásokról.