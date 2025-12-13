December 13-án szombaton dolgozzuk le a december 24-i pihenőnapot, így parkolást is kell fizetniük azoknak az autósoknak, akik díjköteles zónában állnak meg.

A mai szombat az utolsó áthelyezett munkanap ebben az évben, a január 2-i pénteket 2026 január 10-én dolgozzuk le.

Az idén már fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon. A Fővárosi Közgyűlés még tavaly módosította a parkolási rendeletét, amelynek értelmében mostantól a két ünnep közötti munkanapokon is fizetős lesz a közterületi parkolás Budapesten.

Eszerint december 29. hétfőn, december 30. kedden, és december 31. szerdán mindenképp parkolójegyet kell váltani a fővárosban.

A részletes parkolási rendről később adnak tájékoztatást.

Az önkormányzat az indoklása szerint azért változtatott a szabályozáson, mert rengeteg panasz érkezett hozzájuk. Számos terület lakói kifogásolták, hogy nehezen tudnak parkolni otthonuk környékén az ünnepek alatt, mert a helyeket hosszú időre elfoglalják az ingyenesen várakozók.

Az elmúlt években Budapesten ingyenesen lehetett parkolni a két ünnep között. Persze kivételek akkor is akadtak, például a Budai Várban, a Margitszigeten és a P+R parkolókban akkor is fizetni kellett.