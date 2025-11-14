Összeszedtük a pénteki legfontosabb híreket és legérdekesebb cikkeinket:
- Bóka János bejelentése új frontot nyitott Brüsszellel szemben, a kormány szerint az EU intézményei éveken át észrevétlenül bővítették hatásköreiket, most pedig jön a teljes körű átvilágítás, amely több érzékeny területet is érinthet a jogállamiságtól a kultúráig. A háttérről az uniós szakértő beszélt az Economxnak.
- Reggel megszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is: a Kossuth rádióban beszélt a 14. havi nyugdíj mellett arról is, hogy az energiaszankciók alóli mentesség „egy személyfüggő megállapodás”. Szavaira megugrott a forint árfolyama is.
- A Magyar Közlöny legfrissebb számában számos jogszabály-módosításra derült fény: mutatjuk, milyen szakpolitikai intézkedésekkel tervez a kormány jövőre.
- Felült a hullámvasútra a magyar építőipar, szeptemberben nagyot nőtt a termelés. Elemzők szerint a lakásépítések rántották vissza a szakadék széléről az ágazatot.
- Meglepő döntést hozott a kormány, miután kiderült, hogy Ukrajna helyett Libanonba irányítják át az Európai Békekeret forintjait.
- Magyar Péter bejelentette, hogy november 17-én mutatják be a Tisza Párt 106 egyéni választókerületi jelöltjeit.
- Egy apuka nem tudta kivárni, kivizsgáltatta, mitől betegedett meg gyermeke több száz társával együtt.