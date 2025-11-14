Nyugdíjasok figyelem! Megszólalt Orbán Viktor

Orbán Viktor reggel arról beszélt a közrádióban, hogy a Trumppal kötött egyezsége egy „személyfüggő megállapodás” – a miniszterelnöki interjúra gyengült a forint. Nagyot ugrott az építőipar, a kormány tégláról téglára vizsgálná át az EU-t, miközben a Tisza Párt bejelentette, hogy mikor jelenti be 106 jelöltjét. Íme a nap krónikája, hogy önnek már ne kelljen lapozgatnia.