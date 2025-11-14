Calicivírus jelenlétét és Staphylococcus baktériumot is kimutatott a hatósági vizsgálat az egyik beteg gyereknél, aki a múlt heti tömeges ételmérgezés tüneteivel került kórházba – tudta meg a Magyar Hang. Hatszáz óvodás lett rosszul november 6-án Budapesten a XIII. kerületben, közülük nyolcvanan a Heim Pál kórházba kerültek.

Az esetet kiemelten kezelte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a fővárosi kormányhivatal is. Az érintett főzőkonyhában már november 7-én fertőtlenítőszeres nagytakarítást rendeltek el, az üzem működését felfüggesztették, az ott vett mintákat pedig soron kívül vizsgálta a Nébih, az NNGYK pedig a betegektől vett székletmintákat küldte laborba.

Azóta azonban nem érkezett hivatalos tájékoztatás arról, hogy mi okozhatta bajt, csak a szalmonellafertőzés lehetőségét zárták ki.

Egy beteg kislány édesapja, egy orvosként dolgozó férfi nem várt a minták központi kiértékelésére, magánúton készíttetett széklettenyészetet a betegtől vett mintából. Már az első laboreredmény kimutatta a calicivírus jelenlétét a mintában, később az NNGYK hivatalos tesztje (amit az érintett szülőnek küldtek el) megerősítette ezt és a Staphylococcus aureus baktériumot is.

Az azonosított calicivírus közvetlenül széklettel, székletmaradványokkal történő érintkezéssel terjed, és átadásához elég, ha egy fertőzött nem mos alaposan kezet, vagy beletüsszent a levegőbe – de mosatlan zöldségek, gyümölcsök is lehetnek a fertőzés forrásai, és víz útján terjed is terjedhet. Még a beteg hányadékából elpárolgó, vírussal szennyezett levegő is továbbíthatja a fertőzést. Mindez magyarázza, hogyan is képes rövid idő alatt sokakat megfertőzni.A Staphylococcus az emberi orrnyálkahártyában is megtelepedik, és cseppfertőzéssel terjed.  Mint potenciális kórokozót megtalálhatjuk egészségesek testfelszínén, orrban, torokban, köpetben, székletben, anyatejben, élelmiszerekben, emberi és állati környezetben is. 

A virulens típusok évekig fennmaradhatnak, gyakran akut, hányással jelentkező csoportos ételmérgezéseket okozhatnak. A fertőzés gyakori forrása a disznósajt és a tejes fagylaltok. 

A helyzet azért fordulatos, mert a tömeges fertőzés áldozatai közül nem mindenki evett az érintett főzőkonyha ételeiből, és voltak, akik ettek belőle, mégis tünetmentesek maradtak – mondta az Inforádiónak korábban Helik Ferenc, a Nébih élelmiszer-biztonságért felelős elnökhelyettese.

Három nappal ezelőtt Kidőltek a veresegyházi gyerekek is, hányással és hasmenéssel küzdenek. A Budapest XIII. kerületében zajló eseményekhez kísértetiesen hasonló jelenség játszódott le Veresegyházon.

A következő célpont egy óvoda lett, 40 kisgyermek és 3 felnőtt betegedett meg meg Egerben egy óvodában. Náluk is a hasmenés és hányás jelentkezett.

 