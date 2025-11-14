Calicivírus jelenlétét és Staphylococcus baktériumot is kimutatott a hatósági vizsgálat az egyik beteg gyereknél, aki a múlt heti tömeges ételmérgezés tüneteivel került kórházba – tudta meg a Magyar Hang. Hatszáz óvodás lett rosszul november 6-án Budapesten a XIII. kerületben, közülük nyolcvanan a Heim Pál kórházba kerültek.

Az esetet kiemelten kezelte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a fővárosi kormányhivatal is. Az érintett főzőkonyhában már november 7-én fertőtlenítőszeres nagytakarítást rendeltek el, az üzem működését felfüggesztették, az ott vett mintákat pedig soron kívül vizsgálta a Nébih, az NNGYK pedig a betegektől vett székletmintákat küldte laborba.

Azóta azonban nem érkezett hivatalos tájékoztatás arról, hogy mi okozhatta bajt, csak a szalmonellafertőzés lehetőségét zárták ki.

Egy beteg kislány édesapja, egy orvosként dolgozó férfi nem várt a minták központi kiértékelésére, magánúton készíttetett széklettenyészetet a betegtől vett mintából. Már az első laboreredmény kimutatta a calicivírus jelenlétét a mintában, később az NNGYK hivatalos tesztje (amit az érintett szülőnek küldtek el) megerősítette ezt és a Staphylococcus aureus baktériumot is.

Az azonosított calicivírus közvetlenül széklettel, székletmaradványokkal történő érintkezéssel terjed, és átadásához elég, ha egy fertőzött nem mos alaposan kezet, vagy beletüsszent a levegőbe – de mosatlan zöldségek, gyümölcsök is lehetnek a fertőzés forrásai, és víz útján terjed is terjedhet. Még a beteg hányadékából elpárolgó, vírussal szennyezett levegő is továbbíthatja a fertőzést. Mindez magyarázza, hogyan is képes rövid idő alatt sokakat megfertőzni. A Staphylococcus az emberi orrnyálkahártyában is megtelepedik, és cseppfertőzéssel terjed. Mint potenciális kórokozót megtalálhatjuk egészségesek testfelszínén, orrban, torokban, köpetben, székletben, anyatejben, élelmiszerekben, emberi és állati környezetben is. A virulens típusok évekig fennmaradhatnak, gyakran akut, hányással jelentkező csoportos ételmérgezéseket okozhatnak. A fertőzés gyakori forrása a disznósajt és a tejes fagylaltok.

A helyzet azért fordulatos, mert a tömeges fertőzés áldozatai közül nem mindenki evett az érintett főzőkonyha ételeiből, és voltak, akik ettek belőle, mégis tünetmentesek maradtak – mondta az Inforádiónak korábban Helik Ferenc, a Nébih élelmiszer-biztonságért felelős elnökhelyettese.