Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy november 17-én, hétfőn bemutatják a Tisza Párt jelöltjeit mind a 106 egyéni választókerületben. A pártelnök szerint a rendszerváltás óta kiemelt pillanathoz érkezik a magyar politika, amikor nyilvánosságra kerül a párt teljes országos névsora.

Mint írja, a jelöltek között orvosok, tanárok, ápolók, gyermekvédelmi szakemberek, vállalkozók, gazdák, jogászok, művészek és mérnökök is megtalálhatók.

Magyar Péter „hús-vér emberekként” és „bátor magyar hazafiakként” jellemezte a csapatot, akik szerinte önzetlenül szeretnének tenni a választókerületek és az ország érdekében. Arra kérte a párt támogatói közösségét, hogy minden körzetben álljanak ki a jelöltek mellett, és segítsék megvédeni őket a „hatalom aljas támadásaitól”.