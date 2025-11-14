Magyarország az ukrajnai támogatás helyett a libanoni fegyveres erők megerősítésére irányítja át az Európai Békekeret hazánkra jutó, nagyjából 600 millió forintos részét – közölte pénteken Bejrútban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a tárcavezető libanoni partnerével tartott sajtóértekezletén hangsúlyozta, hogy

a magyar kormány továbbra sem támogatja az ukrán hadsereg felfegyverzését, ezért az 1,5 millió eurós keretet a libanoni hadsereg rendelkezésére bocsátották.

Szijjártó szerint a libanoni haderő megerősítése kulcsfontosságú a térség stabilitásának fenntartásában, a Hezbollah leszerelési folyamatában, az Izraellel kötött tűzszünet meghosszabbításában és az újabb konfliktusok elkerülésében. A miniszter hozzátette, hogy a közel-keleti biztonság közvetlenül érinti Közép-Európa és Magyarország biztonsági érdekeit, ezért a kormány kiemelten kezeli a régió stabilitásának kérdését.

Magyarország jelenleg tizenhat katonával járul hozzá az ENSZ libanoni békefenntartó missziójához (UNIFIL).

A miniszter arra is felszólította az EU-t és az ENSZ-t, hogy ösztönözzék a Libanonban tartózkodó szíriai menekültek hazatérését, mivel a szerinte megváltozott szíriai helyzet már nem indokolja a tömeges jelenlétüket az országban.

A két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatfelvételük 60. évfordulóját. Szijjártó kiemelte: az együttműködést nagyban meghatározza a libanoni keresztény közösségek szerepe, amelyek támogatása iránt a magyar kormány elkötelezett. Ennek következtében három új fontos döntés született:

200 millió forintot fordítanak a katolikus iskolák infrastruktúrájának modernizálására, a korábban támogatott 63 templom újjáépítését követően,

pénzügyi segítséget nyújtanak rászoruló bejrúti keresztény családoknak,

valamint humanitárius programokat finanszíroznak a Bekaa-völgyben.

A miniszter szerint Libanon stabilitása Magyarország számára is stratégiai jelentőségű, ezért a jövőben is számíthat a magyar támogatásra.