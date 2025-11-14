Orbán Viktor miniszterelnök a többi között az amerikai pénzügyi „védőpajzsról” is beszélt péntek reggeli rádióinterjújában, amikor is megjegyezte, nem hitelkonstrukcióról van szó, hanem egy olyan nemzetközi eszközrendszerről, amely szükség esetén segít stabilizálni a pénzügyi környezetet, például spekulációs támadások idején.

Donald Trump elnökkel még a múlt pénteki washingtoni találkozón állapodtak meg a szankciómentességről, ám az időkorlát kapcsán akadnak kérdőjelek.

Orbán szavait ma a forint is láthatóan megérezte.

Mint fogalmazott:

„Az országok akkor lépnek működésbe, ha valamelyikük bajba kerül, például ha spekulációs támadás érné a forintot.

Ilyen helyzetben a jegybankok vagy kormányok által használt, nemzetközileg bevett eszközök aktiválódhatnak” – vázolta fel a kormányfő, hozzátéve: most ezen eszközök körét és kereteit rögzítik, és ha a szükség úgy hozza, akkor Magyarország az Egyesült Államokhoz fordulna és lehívhatná a megfelelő támogatást.

Péntek hajnalban 384,4 körül mozgott a forint árfolyama az euróval szemben, majd reggel 8 óra környékén már a 385-ös szintet súrolta a fizetőeszközünk.

A dollárral szemben is gyengült a nemzeti devizánk, a kora reggeli 330,1-ről 8 után kicsivel már 331 fölé tornyosodott a jegyzése a bankközi piacon.