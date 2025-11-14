Megjelent a Magyar Közlöny friss száma, melyben számos rendelet is helyet kapott: a nyugdíj- és egészségpénztárak működésétől a humanitárius adományok felhasználásán, az egészségügyi vizsgálatok elszámolásán, az agrártámogatásokon és az energiaügyi szabályozáson át a közjegyzői és cégeljárások rendszeréig.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működési szabályai így módosultak: 2026-tól rugalmasabb módszerrel számíthatják ki hozamaikat, különösen a választható portfóliós rendszerben. A napi eszközértékelésre nem kötelezett intézmények alternatív eljárást alkalmazhatnak, a pénztáraknak pedig a kommunikációjukban a 10, 15 és 20 éves átlaghozamokat is fel kell tüntetniük – idézi az Index a változásokat.

Ezenfelül január 1-jétől

az egészség- és önsegélyező pénztárak adminisztrációs díjának felső határa 4000 forintról 5000 forintra nő.

Az Orbán-kormány a CT- és MRI-vizsgálatok várólistáinak csökkentésére új finanszírozási szabályokat vezet be: a leletezést önállóan lehet elszámolni, és azt hét munkanapon belül kell elvégezni. A fekvőbeteg-ellátást megelőző képalkotó vizsgálatok leletezése is külön finanszírozható lesz 2025 decemberétől.

Hároméves uniós forrás érkezik állatbetegségek elleni programokra, összesen mintegy 18 millió euró értékben, amelyet a Nébih és a vármegyei kormányhivatalok igényelhetnek. Emellett elindul az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2025, amely kedvező kamatozású hiteleket biztosít termelői szerveződéseknek.

Az energiaügyi miniszter rendelete mentesíti a földgáztüzelésű erőműveket az olajkészlet-tartási kötelezettség alól, kivéve a black start és mFRR szolgáltatásban részt vevő berendezéseket.

A mesterséges intelligencia hazai fejlesztését is fókuszban tartják: felülvizsgálják a versenyképességi stratégiát MI-megoldások bevonásával. Elkészül a Levente szuperszámítógép projektjének pénzügyi ütemterve, és megvizsgálják a Virtuális Magyarország program további forrásigényét. Hatástanulmány indul arról is, hogyan lehet Magyarország Közép-Európa MI-robot célországa.

Számos területfejlesztési projekt is többletforrásban részesül: a Sirok–Tarnaszentmária–Verpelét kerékpárút 16,5 millió, az ajkai idősotthon energetikai korszerűsítése pedig közel 38 millió forint támogatásbővítést kap. A kormány Báránd önkormányzatának is engedélyezte az ingatlanvásárlási keret megemelését.

A kormány jóváhagyta az idegenforgalmi adó bevallásának egyszerűsítését: a jövőben az NTAK készíti majd el a bevallási tervezetet. Az ehhez szükséges jogszabály- és informatikai fejlesztések 2026 végéig valósulnak majd meg.