Ahogy arról az Economx is beszámolt, a miniszterelnök a szombati kecskeméti gyűlésen közölte, hogy a következő napokban „hatalmas gazdasági delegáció” indul Moszkvába, a küldöttség feladata kizárólag gazdasági kérdések egyeztetése lesz az orosz féllel. Orbán Viktor tájékoztatása szerint Magyarország már most tárgyal Oroszországgal arról, hogyan építhető ki stratégiai és gazdasági együttműködés a szankciók feloldása utáni időszakban. A cél hosszú távon olyan keretrendszert kialakítani, amely stabil együttműködést biztosít Budapest és Moszkva között.

Szijjártó Péter Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy a külgazdasági és külügyminiszter lesz a küldöttség vezetője. Mint írta, egy nagy magyar üzleti-vállalati delegációval indul Moszkvába tárgyalni.

„Végeztünk Isztambulban, indulunk Moszkvába” - közölte. Szerinte Trump elnök elképesztő erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében, a magyar kormány pedig teljes erővel támogatja ebben. Amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak meg a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban - vélekedett a tárcavezető.

„A szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban. Ezért megyünk most egy nagy üzleti-vállalati delegációval Moszkvába” - fogalmazott Szijjártó Péter.

A Telex információi szerint a Mol, az MVM és a Richter képviselői is ott lesznek a delegációban.

Szijjártó Péter legutóbb Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt járt Moszkvában november 28-án; akkor azt nyilatkozta, hogy értelmet nyert az amerikai szankciók alóli mentesség, hiszen Oroszország megerősítette, hogy teljesíteni fogja szerződéses kötelezettségeit a kőolaj- és földgázszállításokat illetően, így továbbra is biztonságban van Magyarország energiaellátása.