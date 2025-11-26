Nemzetbiztonsági okokra hivatkozva a román Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) hétfői ülésén ügy dönthetett, nem hagyja jóvá azt a tranzakciót, amelynek keretében a magyar MVM Csoport átvenné az E.ON Energie Románia tulajdonjogát – számolt be saját forrásokra hivatkozva több bukaresti hírportál is.

Bukarestben nagyon nem szeretnék, ha magyar kézre kerülne az energetikai vállalat – fűzte hozzá tudósításában a Krónika.

Orosz kapcsolatra hivatkoztak

A hatályos jogszabályok szerint a CSAT negatív véleménye alapján a román kormánynak 60 napon belül döntést kell hoznia az ügylet engedélyezése iránti kérelem elutasításáról. Ezt a befektetőnek a határozat meghozatalától számított legfeljebb 45 napon belül közölni kell. A határozat ellen a közlés után 30 napon belül fellebbezni lehet a bukaresti táblabíróság közigazgatási és adóügyi bíróságánál – emlékeztetett a Profit.ro gazdasági portál, amely szintén beszámolt a tranzakció elutasításáról.

Azt írták, hogy a döntés a hétfői CSAT-ülésen született meg, és azt az energiaügyi minisztérium a magyar csoport Oroszországgal való kapcsolatával és a tranzakciónak a román nemzetbiztonságra gyakorolt hatásával indokolta.

E-nergia.ro energiaügyi szakportál meg is kérdezte a hétfőn éppen bukaresti látogatáson tartózkodó Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisztert, hogy mit szól a kialakult helyzethez.

„Erről nincs információm. Nem tájékoztattak erről, ezért nem tudok nyilatkozni. Politikai stratégiám alapja, hogy nem avatkozom más országok belügyeibe. És úgy tudom, hogy itt van egy bizottság, amelynek döntést kell hoznia. Ez a román állam bizottsága. Tehát fogalmam sincs, hogy jóvá fogják-e hagyni vagy sem. De természetesen elmondhatom, hogy bármilyen döntés is születik, tiszteletben kell tartanunk”

– idézte Szijjártó Péter nyilatkozatát a Krónika.

Húzódik az ügy

Egy éve még bizakodó volt a hangulat. Az MVM Csoport 2024 decemberében jelentette be, hogy többségi tulajdonrészt vásárol Románia vezető energiaszolgáltatójában, az E.On Energie társaságban.

Román üzleti körökben úgy tudni, hogy az MVM mintegy 200 millió eurót fizetett volna az E.On romániai tulajdonrészéért, amely iránt érdeklődött a román állami Romgaz földgázkitemelő, valamint az osztrák OMV kőolajipari társaság is.

Az MVM idén szeptemberben jelezte, hogy visszalép az E.On romániai érdekeltségeinek a felvásárlásáról szóló tranzakciótól, ugyanakkor folyamat a jövőben újraindulhat, mivel a magyar vállalatot érdekli a romániai piac.