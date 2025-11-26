Több mint öthetes önkéntes kikapcsolási moratóriumot hirdet az MVM a lakossági ügyfelei számára 2025. november 29. és 2026. január 6. között. A szolgáltató közölte: mindez annyit jelent, hogy ebben az időszakban egyetlen lakossági ügyfelüknél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást, még abban az esetben sem, ha valakinek 60 napon túli számlatartozása van.

Az MVM posztjában azt írja, az intézkedés célja, hogy a karácsony és az újév valóban a békés együttlétről, és ne az aggodalomról szóljon.

Hozzáteszik, a moratórium az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel egyetemes szolgáltatási szerződésben álló lakossági ügyfelekre vonatkozik. Nem érinti ugyanakkor azokat, akiket már korábban kikapcsoltak a szolgáltatásból, továbbá az üzleti, illetve más energiakereskedővel szerződésben álló ügyfeleket sem.