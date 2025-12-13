Több mint egymillió háztartásban nincs áram Ukrajnában, miután az éjszaka folyamán orosz támadások érték az ország energia- és ipari infrastruktúráját.

Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter szerint a támadás öt régiót, Dnyipropetrovszket, Kirovohrádot, Mikolajivet, Odesszát és Csernyihivet érintette, és legalább öt ember megsérült. A tűzoltási és helyreállítási munkálatok jelenleg is folynak – írja a BBC.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, több mint 450 drónt és 30 rakétát vetett be Oroszország az éjszakai támadások során.

Az orosz védelmi minisztérium elismerte, hogy a támadások során Kinzsal hiperszonikus rakétákat is használtak, az ilyen fegyverek irányváltási képességük miatt nehezebben követhetők és védhetők ki.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynök (IAEA) közlése szerint a zaporizzsjai atomerőmű – bár nem termel áramot – átmenetileg elvesztette a külső hálózati kapcsolatot a támadások miatt, majd később visszakapcsolták. Ugyan nem működik, de a reaktorok hűtéséhez folyamatos áramellátásra van szüksége.

Roman Busargin orosz regionális kormányzó szerint két ember meghalt Szaratovban, miután egy drón támadás eltalált egy lakóépületet.