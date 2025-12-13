Annak érdekében, hogy a nem rendszeres ingázók is olcsóbban juthassanak haza szeretteikhez, különösen az adventi-karácsonyi időszakban, a MÁV bevezette pénteken a 15 százalékos okoskedvezményt.

Ennek a kedvezménynek az újdonsága, hogy az egyszeri menetjegyek mellett a feláras jegytípusokra, így a többi között a helyjegyre is egységesen érvényes.

Az egyetlen feltétele a kedvezmény érvényesítésének az, hogy a MÁV+ applikáción keresztül kell megvásárolnunk a jegyeket.

A MÁV csoport azt is kiemeli, hogy az új applikáción keresztül vásárolt termékekre attól függetlenül lesz érvényes az okoskedvezmény, hogy mikor vásároltuk meg azokat, így az utolsó pillanatban vásárolt jegyek is ugyanannyiért a miénk lehetnek, mint a két nappal korábban vásároltak. Ezt azonban mindenképp a vállalat új applikációján keresztül kell megtennünk.

Egy újabb közleményében a MÁV már arról is ír, hogy az exkluzív, kizárólag a MÁV+ applikáción keresztül elérhető 15 százalékos okoskedvezménnyel párhuzamosan az eddigi 5 százalékos online jegykedvezményt a régi MÁV applikációból kivezetik, és a MÁV weboldalán vásárolt jegyekre sem lesz az érvényes a továbbiakban. A közlekedési társaság úgy fogalmaz, hogy „a kedvezmény nem szűnik meg, de az új applikációra költözik.”