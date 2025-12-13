A MÁV-csoport közlése szerint a 2025/2026-os menetrendváltással, a 15 százalékos egységes okoskedvezményen túl bevezetik az éves ország- és vármegyebérletet - főleg a cégek kérésére. A társaság szerint így a munkaadóknak jelentősen egyszerűsödik a munkábajárás költségtérítésével kapcsolatos papírmunka és ügyintézés.
Ugyanakkor a szülők is örülhetnek, a tanulók számára ugyanis tovább is 90 százalékos kedvezménnyel, így mindössze 22 680 forintba kerül az egész éves országbérlet, míg 11 340 forintba az éves vármegyebérlet
Mindenki másnak teljes áron
- az éves vármegyebérlet 113 400 forintba,
- míg az országbérlet 226 800 forintba kerül.
Az értékesítés december közepétől indul, de legkorábban 2026. január elsejétől érvényesek az éves bérletek.
A MÁV azt is közölte továbbá, hogy az új „közlekedési alkotmány” miatt minden település és járásközpontja között napi három, a járásközpontok és vármegyeszékhelyek között napi két pár buszjáratot biztosítanak, valamint kétóránkénti kapcsolatot a főváros és a megyei jogú városok között.
Ígéretet tett a MÁV: megújul a HÉV40 év után, valódi elővárosi vasútként születhet újjá 2029-re Budapest egyik legforgalmasabb elővárosi vasútvonala.
