A MÁV-csoport közlése szerint a 2025/2026-os menetrendváltással, a 15 százalékos egységes okoskedvezményen túl bevezetik az éves ország- és vármegyebérletet - főleg a cégek kérésére. A társaság szerint így a munkaadóknak jelentősen egyszerűsödik a munkábajárás költségtérítésével kapcsolatos papírmunka és ügyintézés.

Ugyanakkor a szülők is örülhetnek, a tanulók számára ugyanis tovább is 90 százalékos kedvezménnyel, így mindössze 22 680 forintba kerül az egész éves országbérlet, míg 11 340 forintba az éves vármegyebérlet

Mindenki másnak teljes áron

az éves vármegyebérlet 113 400 forintba,

míg az országbérlet 226 800 forintba kerül.

Az értékesítés december közepétől indul, de legkorábban 2026. január elsejétől érvényesek az éves bérletek.

A MÁV azt is közölte továbbá, hogy az új „közlekedési alkotmány” miatt minden település és járásközpontja között napi három, a járásközpontok és vármegyeszékhelyek között napi két pár buszjáratot biztosítanak, valamint kétóránkénti kapcsolatot a főváros és a megyei jogú városok között.

A részletes menetrendi változásokról ide kattintva olvashat bővebben.