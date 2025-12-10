December 12-től, péntektől új, egységes 15 százalékos okoskedvezményt vezet be a MÁV a belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre. Ráadásul a kedvezmény a vásárlás időpontjától függetlenül érvényes, tehát akár az indulás előtti utolsó pillanatban is.

A kedvezmény kizárólag akkor érhető el, ha a 10 vállalás keretében bevezetett új MÁV+ applikációban vesszük meg a jegyeket.

A közlekedési vállalat közlése szerint a vármegye- és országbérletek, valamint a Vármegye24 és Magyarország24 díjtermékeket az okoskedvezmény bevezetése után is változatlan áron lesznek kaphatók.

A MÁV azt írja, az volt a céljuk, hogy már az adventi-ünnepi időszakban olcsóbbá tegye az utazást azok számára is, akik nem rendszeres ingázók, így bérlet helyett eseti menetjegyváltással kelnek útra szeretteikhez.