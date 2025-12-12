Lázár János építési és közlekedési miniszter csütörtökön Hajdúszoboszlón több nagy vasúti beruházás részleteit ismertette – írja a Telex.

A Vg.hu beszámolója szerint a kormány 70 új kínai motorvonat beszerzéséről dönt, kiegészítve a már korábban bejelentett, 10-15 éves Stadler svájci vonatok vásárlásával.

Lázár elmondta: még az idén 93 motorvonat lekötéséről állapodnak meg, ami 14 ezer új ülőhelyet jelent majd. A beszerzés értéke 80 milliárd forint, a vonatokat a Stadler szállítja, és Szolnokon végzik majd a szervizelést.

A kínai CRRC ZEMU emeletes szerelvényt nyáron már tesztelték magyar pályákon:

158 méter hosszú, 1280 utas fér el rajta, 571 ülőhellyel, és 200 kilométer per órás sebességre képes.

Eközben az Iho.hu arról számolt be, hogy 12 milliárd forintból deltavágány épül Zalaszentivánnál, amely összeköti a 25-ös és 17-es vasútvonalat – így gyorsabb kapcsolat jön létre a szlovén határ, Zalaegerszeg, Bobá és a főváros irányába. A beruházás a GYSEV hálózatán valósul meg, amit az Európai Unió is támogat.

Az Iho.hu szerint a Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló V-Híd Network Kft. együttműködése, a V-S Zala Konzorcium nyerte a kivitelezésre kiírt tendert, nettó 11,78 milliárd forintos ajánlattal, a szintén Mészáros-érdekeltségű R-Kord Kft.-t alvállalkozóként bevonva. A kivitelezőknek 840 nap áll rendelkezésükre, így a beruházás legkorábban 2028 novemberére készülhet el.