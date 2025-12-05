Se szó, se beszéd, minden előzmény nélkül kiderült, nem lesz okosjegy. E jegytípus beszántásáról azonban egyáltalán nem kommunikáltak – írja a Magyar Narancs.

A lap kérdésére azt válaszolták, átalakul a rendszer, és majd tájékoztatják a nyilvánosságot is.

A lényeg, hogy bármiféle előrejelzés nélkül drágábbak lettek az elővételes jegyek a MÁV járataira december közepétől: eddig ha időben vásároltuk meg jegyeinket mondjuk a Budapest–Miskolc távra, mintegy 2600 forintból megúszhattuk az egészet, most viszont ugyanez az útvonal például idén karácsonyra is már 4042 forintba kerül a honlapon és a két applikáción (MÁV, illetve MÁV+) keresztül is – érzékeltették egy példán keresztül.

Noha klasszikusan ez nem kifejezetten drágulás, viszont egy eddigi kedvezmény eltörléséről van szó, méghozzá eddig mellőzve az előzetes jelzést erről.

Eleddig az előrelátást jelentősen jutalmazta a jegyvásárlási szisztéma: aki előre megvásárolta az utazásához szükséges menetjegyét, akár 40 százalékot is megtakaríthatott az eredeti árakhoz képest.

A portál azt is jelezte, a közkedvelt kedvezmény eltörlésének semmi nyomát nem találták a MÁV felületein, nem született róla közlemény, egyszerűen eltűnt.

„Az Okosjegy rendszere az új menetrendi időszaktól kezdődően megújul, átalakul. A részletekről hamarosan tájékoztatjuk tisztelt utasainkat és a nyilvánosságot” – írta a MÁV Kommunikációs Igazgatósága kérdéseikre.

Tehát a december 14-ig induló vonatokra még lehet ilyen jegyet venni, utána azonban már most sem él az okosjegy lehetősége.