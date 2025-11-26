Csütörtökön reggel 10 órától, azaz a szokásos időpontban tartják meg az ősz utolsó Kormányinfóját, ezúttal a Karmelita Kolostorban Mit, miért tesz a kormány? címmel. Bár az időpontban nincs semmi rendkívüli, több fontos téma is napirenden lehet.

Például a héten születhet megállapodás a jövő évi minimálbérről és garantált bérminimumról. Mint ismert, a tavalyi, hároméves bérmegállapodás keretében eredetileg 13 százalékos emelésről egyezett meg a kormány a szakszervezetekkel, azonban mivel a gazdasági növekedés várhatóan az egy százalékot sem éri el idén, ezért újra tárgyalnak róla. Várhatóan 10-11 százalékos emelésben sikerül megegyezni, ugyanakkor egyes értesülések szerint a beígért szocho-csökkentés elmaradhat.

Szóba kerülhet továbbá, hogy sajtóértesülések szerint Orbán Viktor pénteken Moszkvába utazik, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal. A találkozó apropója a béketerv lehet, amelyre Ukrajna rábólinthatott, Moszkva felől azonban nem látszódnak az egyetértés jelei. A sajtóhíreket a Kormányzati Tájékoztatási Központ nem kommentálta.