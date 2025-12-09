Advent kellős közepén, szokatlanul korai időpontban tart sajtótájékoztatót a kormány a Karmelitában Mit, miért tesz a kormány? címmel.
A tájékoztatón minden bizonnyal szó fog esni a jövő évi, 3,6 százalékos nyugdíj-emelésről, a Törökországgal kötött megállapodásról, valamint ismét szóba kerülhet a bérmegállapodás is.
Kapcsolódó
Beütött a baj! Orbán Viktor távollétében nullázták le az egyik legfontosabb ígéretétEldőlt, jövőre mégsem csökken a szocho, hiába beszélt erről Orbán Viktor néhány hete. De vajon a kormányzat 11 pontos adócsökkentési javaslata elegendő lesz a bértárgyalások érdemi lezárásához?
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!