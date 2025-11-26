2026-ban a minimálbér 10-11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7-8 százalékkal nőhet, így a minimálbér bruttó 320-323 ezer forint, a garantált bérminimum pedig 373-377 ezer forint között alakulhat.

A Portfolio értesülése szerint ezekről a számokról tárgyal ma a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF).

A tavaly megkötött hároméves bérmegállapodás keretében a felek már rögzítették a minimálbér 2025 és 2027 közötti emelkedését, ám a gyenge GDP-adatok miatt nincs lehetőség a jövő évi 13 százalékos növelésre: az idei évre várt 3 százalék feletti GDP-növekedésből végül 1 százalék sem valósult meg.

A vállalatok szerint, ha a minimálbér 13 százalékkal emelkedne, csődhullám fenyegetné a cégeket. A munkavállalói képviseletek viszont az EU-s szinten lemaradó magyar bérekkel érvelnek a magasabb emelés mellett, hangsúlyozva a fizetések felzárkóztatásának szükségességét.

A VKF eddigi üléseiről hírzárlatot rendeltek el, így egyelőre nem ismert, pontosan mekkora bérnövekedéssel lennének elégedettek a dolgozók képviselői, illetve mennyit adhatnának a vállalatok. Annyi azonban biztos, hogy a 13 százalékos emelés nem tartható.