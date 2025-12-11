Van annak egy diszkrét bája, hogy

úgy vitatkoztunk, érveltünk valamiről úgynevezett szakértői szinten is, hogy az valószínűsíthetően nem is létezik.

Az amerikai védőpajzsról olyan részletek és összegek kerültek napvilágra, amelyek a mai Kormányinfó után alaposan megkérdőjeleződtek, hiszen mint kiderült, valójában még semmilyen konkrétumról nem tud sem a magyar kormányzat, sem pedig a washingtoni kabinet.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint ha valaki megnézi Donald Trump Politico-interjúját akkor világos, hogy a riporter feltesz egy konkrét kérdést arról, van-e 20 milliárd dolláros megállapodás az Egyesült Államok és Magyarország között.

Ilyet soha nem is állítottunk. Az merült fel, hogy az Egyesült Államok adott esetben pénzügyi védőpajzsot tud-e nyújtani, segítségnyújtásra hajlandó-e, erre határozott igen volt az amerikai elnök válasza

– húzta alá a miniszter.

A feltételes mód Szijjártó Péter külügyminiszter kommunikációjára is jellemzővé vált, aki a már idézett Politico-interjú után azt közölte, hogy a magyar és amerikai felek abban maradtak, hogy egyeztetéseket kezdenek „egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet”.

Ez a fajta óvatosság viszont messze nem volt jellemző még december elején a nemzetgazdasági vezetésre. Lázár János építésügyi miniszter például arra utalt, hogy az amerikai védőpajzs az uniós források helyett is használható. Míg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig optimistán nyilatkozott arról, hogy „ha beáll mögéd egy nagy, kigyúrt ember, akkor nem kötnek beléd.”

December 4-én Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára pedig arról számolt be egy írásbeli kérdésre adott válaszában, hogy „a magyar delegáció washingtoni látogatásával a magyar-amerikai kapcsolatok új aranykora köszöntött be, aminek keretében Orbán Viktor és Donald J. Trump egy pénzügyi védőpajzs létrehozásában is megállapodtak.”

Szerinte az említett pénzügyi védőpajzs egy kötelezettségvállalás az amerikai kormányzattól arra az esetre, hogy ha Magyarországot, a magyar gazdaságot, illetve különösen a forintot külső spekulációs támadás érné.

Majd egy kicsit rosszul öregedő mondattal zárt:

az Amerikai Egyesült Államok által nyújtott védőpajzs semmibe nem került a magyar embereknek,

ennek ellenére Fónagy János mégis úgy látja, hogy megvédi a magyarokat a spekulánsok támadásaitól.

Kivéve persze, ha ez a fajta spekuláns támadás mostanában éri a magyar fizetőeszközt.

Az Economx az év utolsó előtti Kormányinfóján nem kérdezhetett, viszont írásban megkerestük a Miniszterelnökséget, hogy megtudjuk, mikor kezdődnek el egyáltalán a tárgyalások Donald Trumppal a védőpajzsról, azonban cikkünk megjelenéséig erről nem érkezett válasz.