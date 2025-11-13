A rendszerváltás óta nem voltak ilyen jók az amerikai-magyar kapcsolatok

Gulyás Gergely elsőként a kormánydelegáció washingtoni látogatásáról árult el részleteket. A rendszerváltás óta nem voltak hasonlóan jók az amerikai-magyar kapcsolatok, ez köszönhető a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök közötti barátságnak, valamint a két ország közötti értékközösségnek – kezdte a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki újra elmondta azokat az eredményeket, amiket korábban Orbán Viktor már bejelentett.

Fontos, kézzel fogható eredményei voltak a találkozónak: sikerült megvédeni a rezsicsökkentést. Magyarország továbbra is garantálni tudja a legolcsóbb energiaárakat Európában, teljes és időkorlát nélküli szankciómentességet kaptunk a Barátság kőolajvezető és a Török Áramlat esetében. Az energiaiparban, az autóiparban, a védelmi iparban és a high-tech technológiák területén is megállapodásokat kötöttek, rekord mértékű amerikai befektetés érkezik Magyarországra.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a biztonságpolitikai együttműködés is szilárd a két ország között, aminek része védelmi kooperáció is. Orbán Viktor garanciát kapott arra, hogy az Egyesült Államok pénzügyi védőpajzsot biztosít szükség esetén Magyarországnak. Ennek számtalan módja lehet a swap line-tól az államközi hitelig.

Februárban érkezik a 14. havi nyugdíj első részlete, marad a kamatstop

Már napok, sőt hetek óta téma a sajtóban a 14. havi nyugdíj bevezetése, amiről a Nemzetgazdasági Minisztérium nemrégiben részleteket közölt. Az Economx is írt róla, hogy a költségvetésre mekkora terhet ró a 14. havi nyugdíj bevezetése, erről ide kattintva olvashat. Orbán Viktor csütörtök délelőtt pedig megosztotta azokat a részleteket, amikről Gulyás Gergely is beszámolt a Kormányinfón.

A 14. havi nyugdíj bevezetéséről is döntött a kormány, amiben a korábban bevált gyakorlathoz ragaszkodnak. Februárban a 14. havi nyugdíj első negyedét folyósítják, együtt a 13. havi nyugdíjjal.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. november 13-án Kép: MTI , Bruzák Noémi

A 14. havi nyugdíjról Gulyás elmondta, négy részletben vezetik be, hasonlóan a 13. havihoz. Az első heti kifizetés az átlagnyugdíj egynegyede, ami átlagosan kb. 65 ezer forintot jelent egy nyugdíjasnak, de jelentősek az eltérések. A költsége ennek mintegy 170 milliárd forint.

A tárcavezető arról is beszámolt, hogy a kamatstop fél évvel való meghosszabbításáról is döntött a kormány, ez 273 ezer jelzáloghitel-szerződést érint, valamint a Diákhitel kamattámogatásának meghosszabbítását is. A kis- és középvállalkozások támogatásáról is tárgyaltak, és hamarosan megállapodást írhatnak alá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK). A kkv-k támogatásáról a kormány nem mond le akkor sem, ha a költségvetési helyzet nem könnyű.

Megduplázza a kormány a nevelőszülők járandóságát

A gyermekvédelemre fordított források összegéről is döntött a kormány: kétszeresére emelik a nevelőszülők járandóságát. Nagyjából 23 ezer fiatal él kénytelen nélkülözni a szüleit, a 30 százalékuk él otthonokban. Gulyás Gergely hangsúlyozta:

a nevelőszülői jogviszony továbbra is teljes foglalkoztatásnak minősül. Megszüntetik a kiegészítő díjat, amit eddig a második gyermek után után kaptak a nevelőszülők, és minden gyermekért alapdíjat kapnak, ami az eddigi duplájára emelkedik, azaz a minimálbér 30 százalékáról a 60 százalékára.

A speciális igényű gyerekek utáni pótlékot is megemelik: az eddigi 7 százalék helyett ezentúl 15 százalék jár. A gyermekvédelemmel kapcsolatban azt is elmondta a miniszter, hogy a kormány egy új, 80 férőhelyes csecsemőotthon hoz létre. Emellett új gyámügyi munkahelyeket hoznak létre, valamint iskolaőröket alkalmaznak majd a gyermekvédelmi intézményekben, összesen 700 embert.

A bankadó napokban bejelentett megduplázásról (amire a Bankszövetség felhördült) is szót ejtett Gulyás Gergely, és kifejtette: a kormány úgy véli, a bankok elbírják a töbletterhet. A miniszter szerint az lenne a jó, ha a bankok a náluk lévő pénzből hiteleznének és így növekedne a gazdaság. Azt viszont vizsgálni fogják, hogy áthárítják-e a terheket az ügyfelekre.

Vitályos Eszter kormányszóvivő arról beszélt, hogy az elmúlt két hétben több mint 35 milliárd forint értékben adtak át beruházásokat Magyarországon.