A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszámolt arról, hogy a kormányülésen meghallgatták Magyarország uniós nagykövetét. Gulyás Gergely emlékeztetett, jövő csütörtökön és pénteken uniós csúcstalálkozó lesz, az egyik téma a migrációs paktum, melyet nem szándékoznak végrehajtani, a mechanizmust veszélyesnek tartják.

A REPower EU-ról azt mondta, ez a javaslat meg akarja tiltani az orosz olaj és földgáz szállítását, a napokban születik döntés, bár ezt ellentétesnek gondolják az uniós joggal is. 2027. szeptember 30-tól a javaslat teljes egészében megtiltaná az orosz olaj- és gázszállítást. Ha ez a döntés megszületik, akkor azt ígérete szerint a kormány az Európai Unió Bíróságán támadja meg.

Gulyás jelezte, a kormányülésen szóba került, hogy lakossági energiatároló programot hirdetnek.

„2010-ben 10 megawatt volt, amit a napenergia előállítani volt képes, mostanra ez 8100 megawatt”

– ismertette.

Úgy érvelt, tehát egy atomerőmű méretű képesség áll a magyar energiarendszer szolgálatában. A program keretösszege 100 milliárd forint. Az vehet részt a pályázaton, akinek van napeleme, vagy vállalja a napelem telepítését. A pályázaton egy 10 kilowattos tárolót lehet vásárolni, 2,5 millió forintos támogatás mellet. Egy energiatároló és egy ehhez kapcsolódó irányítórendszer 3,2 millió forintba kerül, tehát ez 80 százalékos támogatás. Január közepén jelenik meg majd a pályázat.

A miniszter a reptéri vasút helyzetéről is beszámolt.

Tizenkilenc perc lesz a reptéri vasút menetideje, és 3-4 ezer forint körüli a jegyár

– jelezte Gulyás, aki jelezte, a repülőtéri gyorsvasút koncessziós formában történő fejlesztését támogatják. 2026. januárjában a nemzetgazdasági miniszter kiírja azt a koncessziót, ami a gyorsvasútra vonatkozik. 27 kilométeres szakaszon, a repülőtértől a Nyugati pályaudvarig tart. Állami forrásra nincs szükség, a koncesszió fenntartja saját magát, sőt, a koncesszor fizet az államnak.

Előreláthatólag 6 év alatt készülhet el, s 5-10 percenként közlekednek majd a vonatok.

Az idei évben már közel lesz a 20 millióhoz a reptér forgalma, ami rekord, de a cél a 30 millió utas – fogalmazott.

Egyúttal bejelentette, hogy az M85-ös és az M86-os utat koncessziós formában fejlesztik. Biztosak abban, hogy a magyar úthálózat további fejlesztéséhez a koncesszió jó megoldás.

A Szőlő utcai fejleményekről szólva Gulyás elmondta, az intézményben történtek kapcsán büntetőeljárás van folyamatban. Jelezte, fiatalkorúak javítóintézetéről, büntetés-végrehajtási intézetről van szó, nem klasszikus gyermekotthon.

Azon nevelőintézeteket, ahol vannak fiatalok, a rendőrség felügyelete alá helyezzük

– jelentette ki.

Ígérete szerint ez a Magyar Közlönyben még reggel megjelenhet. „A kormányinfó alatt meg fog jelenni, és szinte azonnal hatályba lép” – ígérte.

Szavai szerint azt próbálják elérni, hogy olyanra ne kerüljön sor, mint ami a napokban a médiában is megjelent – fogalmazott.

Elismételte, maga az egész Szőlő utcai ügy kapcsán eljárásra azért kerül sor, mert a kormány elrendelte.

Mindenfajta erőszakot, de a fiatalok elleni erőszak minden formáját különösen elutasítják – húzta alá Gulyás Gergely.

Vitályos Eszter kormányszóvivő azt fejtette ki, 12 milliárd forint értékben adtak át beruházásokat országszerte az utóbbi időben.

„A Belügyminisztérium folytatta le azt a vizsgálatot, amelynek köszönhetően az intézet korábbi vezetőjével szemben alapos gyanú merült fel. Ennek köszönhetően kezdődött a büntetőeljárás, és sikerült feltárni azokat a visszaéléseket, amelyekről beszélünk. Azt, hogy erre miért került sor korábban, vizsgálni kell” – mondta el újra, újságírói kérdésre reagálva a miniszter.

Gulyást az Otthon Start programról is kérdezték. Szerinte az új lakások építésében pozitív eredményeket hozott az OSP. Úgy látja, az új lakások száma 15 ezerrel nőhet másfél év alatt, és a családi házak építésében is jelentős növekedésre számítanak.

Leszögezte, a közös EU-s hitelfelvételhez a kormány továbbra sem járul hozzá.