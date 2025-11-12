A kormány újra belenyúl a pénztárcákba, a bankok panaszkodnak, Putyin sokat veszít, Orbán valamit firkált Eldőlt a kamatstop sorsa, a bankok háborognak, Zelenszkij kiszámolta Putyin veszteségét, és még Orbán Viktor rajzai is bejárták a netet. Itt van, miről szólt a nap, hogy önnek már ne...

A NAPI Online nem vállal felelőséget a cikküldő "Megjegyzés" mezőjébe írt tartalomért és kijelenti, hogy a cikküldő kizárólag látogatóink kezdeményezésére küld leveleket. Tájékoztatásul közöljük, hogy a cikküldő minden elküldött levélben megjeleníti a küldést kezdeményező látogató IP címét.



Copyright 2001-2025 www.napi.hu Online Kft. Minden jog fenntartva.