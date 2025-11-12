Összeszedtük a hétfői legfontosabb híreket és legérdekesebb cikkeinket:
- A szerdai kormányülésen eldőlt, hogy meghosszabbítják a kamatstopot - ezt maga Orbán Viktor közölte a Harcosok Klubja Facebook-csoportban. „A kamatstop az év végén lejár. Meghosszabbítjuk. Ez közel 300 ezer családot érint. Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk” – idézte a miniszterelnököt a sajtó. A kormány 2022 januárjában vezette be a lakossági kamatstopot, amelynek a bankok nem örülnek. Több más piaci szereplővel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az OTP a kamatstop meghosszabbításának ügyében. A hírről bővebben itt olvashat.
- Az Erste Bank működési bevételei 2025 első kilenc hónapjában 5 százalékkal nőttek, adózás utáni eredménye pedig 113 milliárd forint lett, ami megfelel az előző évi szintnek. A bank eredményét jelentősen terhelte a tranzakciós illeték és a kormány által kivetett különadók, miközben az Orbán-kormány a banki extraprofitadó megduplázását is bejelentette. Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója szerint az új intézkedés drasztikusan megváltoztatja a bankok helyzetét, és nemcsak a versenyképességet rontja, hanem a külföldi befektetők szemében is kedvezőtlenebb képet fest Magyarországról. Bővebben itt.
- Szabad szemmel jól látható port kavart a közbeszédben a gyerekszegénység hazai mértéke. De igaza van-e Orbán Viktornak, amikor azt állítja, Magyarországon nincs olyan gyerek, akit valamilyen családtámogatás nem érne el? Rónai Egon műsorában arról beszélt a miniszterelnök, hogy a mélyére kell ásni a problémakörnek. Tettünk egy kísérletet >>
- Jövőre egy minimum 50, de akár 100 bázispontos mértékű kamatcsökkentést is elképzelhetőnek tart Szabó Levente, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese. Jövőre kiderül, mit lép erre Varga Mihály. Az MNB elnöke a Budapesti Értéktőzsde mai BÉT50 konferenciáján arról beszélt, hogy várja a magyar háztartások 115 ezer milliárd forintos megtakarításának egy részét a tőzsdére, ezzel is megtámogatva a hazai vállalkozásokat. Beszámolónk a konferenciáról itt olvasható.
- Oroszország az év végéig legalább 37 milliárd dollár olaj- és gázbevételtől fog elesni – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Facebookon, miután meghallgatta Oleh Ivascsenkónak, a külső hírszerző szolgálat vezetőjének a jelentését. Emellett az orosz olajvállalatok és általában az energiaszektor további több tízmilliárd dollárt veszít. Mindez korlátozza az orosz hadigépezetet.Ha többre is kíváncsi, itt a folytatás >>
- Súlyos hibát követett el a kormányzati kommunikáció, amikor közzétette, vagy hagyta közzétenni a miniszterelnök interjú közben készített rajzait - véli a biztonságpolitikai szakértő. Tarjányi Péter szerint egy ilyen jegyzet aranybánya minden hírszerző szolgálatnak, hiszen sokat elárul a vezető gondolkodásáról, döntési logikájáról és stresszreakcióiról. Az észrevételekről itt olvashat még.
- Új szupergyors buszjárat indul Budapesten, A BKK új 223E számú Metróbusza december közepétől Pesterzsébet és a belvárosi centrum között közlekedik, átszállás nélkül. A részletekről itt.
