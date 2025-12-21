Holtan találták Csudai Sándor fotóriportert december 20-án, szombat hajnalban a Városligetben, a Néprajzi Múzeum épületénél.

A rendelkezésre álló információk szerint a férfi az épület tetejéről eshetett le – írja a Femina a Telex híre alapján.

Csudai Sándor 1987-ben született Budapesten. A fényképészetet a Práter utcai Szakképző Iskolában tanulta, pályája során fesztiválokon, magazinoknál és online médiumoknál is dolgozott. A Mediaworks munkatársaként vált ismertté a hazai sajtóban.

Munkásságát több rangos szakmai elismeréssel jutalmazták: 2015-ben Junior Prima-díjat kapott, 2019-ben pedig elnyerte a 35 év alatti fotósoknak járó Hemző Károly-díjat.

Halálhírét Lantos Gábor sportújságíró erősítette meg Facebook-oldalán.