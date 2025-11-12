A mai kormányülésen eldőlt, hogy meghosszabbítják a kamatstopot, írta Orbán Viktor szerdán a Harcosok Klubja Facebook-csoportban. „A kamatstop az év végén lejár. Meghosszabbítjuk. Ez közel 300 ezer családot érint. Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk” – idézte a miniszterelnököt a Telex.

A kormány 2022 januárjában vezette be a lakossági kamatstopot, amelynek a bankok nem örülnek. Több más piaci szereplővel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az OTP a kamatstop meghosszabbításának ügyében – írtunk erről szeptemberben.

A Bankszövetség szerint „a kamatstop gazdasági, jogi és etikai szempontból is aggályos intézkedés, nem utolsó sorban azért, mert a bankok – a szabályozó és felügyeleti szervek előírása alapján – többször tájékoztatták ügyfeleiket írásban a változó kamatozású jelzáloghitel kamatkockázatáról, és felajánlották a fixesítés lehetőségét, amellyel az ügyfelek egy része élt is”.