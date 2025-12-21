Nem jelent ezentúl problémát, ha valaki nem beszél egy adott idegen nyelvet: a Google újdonságának köszönhetően bárki egy fejhallgató segítségével valós idejű fordításban hallhatja a kívánt beszédet.

"A Gemini leghatékonyabb szövegfordítási funkcióit mostantól a Google Fordítóba is bevezetjük, elindítjuk az élő beszédfelismerési fordítás béta verzióját" - számolt be a technikai újdonságról a Google Search Verticals termékmenedzsmentért felelős alelnöke.

Rose Yao blogbejegyzésében a mesterséges intelligencia felhasználásával készült eszköz használatához is útmutatást adott.

"Akár más nyelven próbálsz beszélgetni, akár külföldön hallgatsz meg egy beszédet vagy előadást, akár egy tévéműsort vagy filmet nézel más nyelven, mostantól csak tedd fel a fejhallgatódat, nyisd meg a Fordító alkalmazást, koppints az „Élő fordítás” gombra, és valós idejű fordítást hallhatsz a kívánt nyelven” - magyarázta.

Hozzátette, hogy a fordító használata életszerű élményt nyújt, mivel megőrzi a beszélő hangszínét, hangsúlyát, beszédütemét és hanglejtését is. Mindezek révén még inkább követni lehet a beszélgetés menetét.

Ami pedig a technológiát illeti, így működik:

a beszélő szövegét rögzíti a telefon mikrofonja,

a rendszer felismeri valós időben a beszélt nyelvet és hangot,

a mesterséges intelligencia szöveggé alakítja az elhangzott beszédet,

ezt lefordítja a célnyelvre,

a szöveget hangokká alakítja és a fejhallgatón keresztül továbbítja.

A béta verzió mostantól az Egyesült Államokban, Mexikóban és Indiában használható az androidos rendszereken, bármilyen fejhallgatóval működik, és több mint 70 nyelvet támogat. A tervek szerint jövőre iOS-en és további országokban is elérhető lesz.

Az Apple egyébként már szeptemberben bejelentette élő fordítási funkcióját, amely az almás cég fülhallgatóin keresztül használható. Ezzel a beszélő hangját angolra, franciára, németre, portugálra, spanyolra, olaszra, kínaira, japánra és koreaira lehet lefordítani valós időben.