Alaposan nekiment a kormányzati kommunikációnak Tarjányi Péter amiatt, hogy közzétették azt a rajzot, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök készített, miközben Rónai Egon interjúvolta. A biztonságpolitikai szakértő Facebook-posztjában rámutatott: egy ilyen lap aranybánya minden hírszerző szolgálatnak, keleten és nyugaton egyaránt.

"Soha – ismétlem, soha – nem ad ki egyetlen profin működő ország sem olyan anyagot, mint amit tegnap láttunk. A miniszterelnök kézzel írt jegyzete nem „ártatlan firka” egy interjú alatt, hanem pszichológiai profil-térkép" - hangsúlyozta.

"Ilyet nem mutat meg egy vezető, és pláne nem publikál egy kommunikációs stáb. Mert minden vonal, minden szám, minden irányjel információ – egy vezető gondolkodási szerkezetéről, döntési logikájáról, stresszreakcióiról" - magyarázta.



Tarjányi szerint aki azt mondja, hogy ebben a rajzban nincs titok, nincs lelepleződés – az ostoba.



"Ez nem esztétika kérdése, hanem nemzetbiztonsági alapelv: a vezető elméjét nem mutatjuk meg a világnak. Mert ami egy miniszterelnök fejében van – az a haza védelmi vonala" - fogalmazott posztjában a biztonságpolitikai szakértő.

Az ominózus rajz egyébként Orbán Viktor Facebook-oldalán is megjelent.