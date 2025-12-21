Rendkívül erős a nyugatról kelet felé haladó tranzitforgalom az M1-es autópálya – M0-s autóút – M5-ös autópálya – M43-as autópálya útvonalon – írja a portfolio.hu az Útinform információi alapján.

A forgalomnövekedés ilyenkor megszokott: a Nyugat-Európában dolgozó kelet-európai vendégmunkások nagy része karácsony előtt útnak indul, hogy otthon töltse az ünnepeket.

A tájékoztatás szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között, a 60-as és a 21-es kilométerszelvény között, szakaszos torlódások alakultak ki.

A közlekedést egy baleset is nehezíti vasárnap délelőtt: a 4-es főúton, Fegyvernek térségében személygépkocsi és teherautó ütközött össze. A 131-es kilométernél a forgalom félpályán halad, ami további lassulást okoz.