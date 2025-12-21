Elbontották a fonyódi Várhegy faszerkezetű kilátóját, így a Balaton egyik kedvelt panorámapontja egy időre eltűnt a látképből. A döntést az indokolta, hogy a szerkezet állapota súlyosan leromlott, és már életveszélyt jelentett a látogatókra – számolt be a Dívány a sonline.hu híre alapján.
A bontással egy korszak zárult le a Várhegy történetében: az ikonikus kilátó eltűnése végleg megváltoztatta a hegy eddig megszokott arculatát.
A munkálatok befejeződtek, a hegytetőn jelenleg már csak az az acélszerkezet áll, amely az antennát tartja.
A gondot a házi cincérek és a farontó gombák okozták, melyek lassan életveszélyessé tették a szerkezetet, míg annak lebontása már elkerülhetetlenné vált.
A Várhegy azonban nem marad végleg kilátó nélkül. A tervek szerint 2026-ban tervpályázatot írnak ki egy új torony megépítésére, hogy a turisták beláthassák a Balaton nyugati medencéjét és a tanúhegyeket. Az új kilátó legkorábban 2027-ben készülhet el.
