Megnőhet az övsömör kockázata a Covid-oltásokat követő hetekben - állítja egy friss holland tanulmány. A felfedezést a hollandiai Groningeni Egyetem kutatói tették, akik több mint kétmillió, legalább egy Covid-oltást kapott, 12 évesnél idősebb ember egészségügyi adatait elemezték.

A Daly Mail által ismertetett tanulmányban megállapították, hogy az első vakcinázást követő 28 napon belül az övsömör kialakulásának kockázata 7 százalékkal nőtt, és 21 százalékkal emelkedett az mRNS-vakcina harmadik, vagyis emlékeztető adagja után.

A férfiaknál a vektor alapú oltóanyagok esetében még ennél is magasabb, 38 százalékos kockázatemelkedést mértek.

Egy másik, olasz kutatás mindemellett azt is megállapította, hogy

az 50 év feletti, övsömör miatt kórházba került felnőtteknél hétszer nagyobb volt a demencia kialakulásának esélye. A leginkább érintett korosztály az 50–65 évesek csoportja volt.

A kutatók mindazonáltal hangsúlyozták, hogy az övsömör kockázatának emelkedése az emlékeztető mRNS-oltás beadása után csekély, átmeneti és bizonyos alcsoportokra korlátozódik, és a legtöbb esetben a háziorvosok el tudják látni a betegeket, kórházi kezelésükre csak ritkán van szükség.

A holland tanulmány egyébként éppen akkor látott napvilágot, amikor az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) erősen fontolgatja a Covid-vakcinák alkalmazására vonatkozó úgynevezett „fekete doboz” figyelmeztetés bevezetését. Ez a legkomolyabb figyelemfelhívás a lehetséges mellékhatásokra vonatkozóan.