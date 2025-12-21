Mind többen vélik úgy, hogy az Európai Unió enyhít majd azon a tiltásán, mely szerint 2035-tel kezdődően nem lehet új belső égésű motoros autókat értékesíteni a területén. A napokban Friedrich Merz német kancellár nyílt levelet küldött az Európai Bizottság elnökének, amiben a tiltás lazítását kérte. "A célunk technológiailag semleges, flexibilis és realisztikus CO2 célok létrehozása kellene legyen, amik megfelelnek az EU klímavédelmi célkitűzéseinek, miközben nem veszélyeztetik az innovációt és az ipari értékeket" – fogalmazott a berlini politikus.

A kancellár mellett sorra sorakoztak fel más uniós vezetők is: a bolgár, a cseh, a lengyel, az olasz és a szlovák kormányfő is egyértelműen jelezte, hogy Németország párján áll, nemrég pedig Magyarország miniszterelnöke is aláírta az erről szóló levelet.

Bár végleges döntés egyelőre nem született az ügyben, egyre többen számítanak arra, hogy az EU enyhít a szabályozáson. Ugyanakkor a Volkswagen szerint így is lesz olyan szegmens, ahol az elektromos átállás az egyetlen járható út.

A Totalcar ennek kapcsán idézte a VW vezérigazgatóját, aki az Auto, motor és sport német magazinnak adott interjújában arról beszélt, hogy a kisautók kategóriájában „elektromos lesz a jövő". Thomas Schäfer szerint ez két ellentétes trend párhuzamos hatásának köszönhető.

Mint magyarázta, az egyik oldalon ott van, hogy az autógyártóknak folyamatosan egyre szigorúbb károsanyag-kibocsátási előírásoknak kell megfelelniük, ami segít a globális felmelegedés elleni harcban, ám jókora plusz költséget jelent a gyártóknak.

A másik oldalon eközben a villanyautók ára folyamatosan csökken és lassan megérkeznek a piacra a ténylegesen megfizethető modellek, amelyek egy idő után olcsóbbak lesznek a belső égésű motoros társaiknál.

El fog jönni tehát az a pont, amikor egyszerűen költséghatékonyabb lesz elektromos kisautókat gyártani - mutatott rá a szakportál.