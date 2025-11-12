December 13-ától új, gyors és közvetlen autóbuszjárat, a 223E számú Metróbusz biztosítja Pesterzsébet és a belváros közötti kapcsolatot - közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester Facebook-bejegyzésében azt írta:

a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) új szolgáltatásával a pesterzsébetiek kényelmesebben, akár tíz perccel rövidebb menetidővel, átszállás nélkül juthatnak el a belváros szívébe, valamint az M3-as és az M4-es metróvonalakhoz.

A városvező emlékeztetett, hogy a februárban jelentették be a Metróbusz-koncepciót, az elmúlt fél évben a BKK az elmúlt félévben előkészítette megvalósítását.

Mint írta még: Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája adatok alapján azonosította azokat a városrészeket, ahol gyorsabb, sűrűbb buszjáratokkal, azaz Metróbuszokkal lehetne javítani a közlekedést. Bár hosszú távon a kötöttpályás (vasút, HÉV, metró, villamos stb.) fejlesztések a legjobb megoldások, csakhogy ezek idő- és pénzigényes beruházások, ezek megvalósulásig is szolgálni kell a külső kerületben élőket, például az autóbusz- és a trolibuszhálózat bővítésével.

Karácsony Gergely közölte azt is, hogy a 223E metróbusz segítségével több mint 100 ezer budapesti juthat el a város központjába: a járat a mai Boráros téri végállomás helyett tovább közlekedik a Közraktár utcán, a Fővám téren és a Vámház körúton át a Kálvin térig, majd a Kálvin térről az Üllői úton, a Ferenc körúton és a Boráros téren keresztül indul vissza Pesterzsébet felé.

A fejlesztés részeként a BKK új buszsávot alakít ki a Boráros tér és a Bakáts utca között, valamint új, kényelmesebb megállókat létesít a belvárosi szakaszon, többek között a Kálvin téren és a Ferenc körúton. A metróbusz üzemideje is meghosszabbodik, mindennap kb. 4:30-tól egészen 23:50-ig közlekedik majd.

A projektről Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés városfejlesztési bizottságának elnöke is írt a Facebookon.

„Az elmúlt évek egyik legnagyobb hibája, hogy a város mintha megfeledkezett volna a külső kerületekről — pedig itt él a budapestiek kétharmada. Ennek egy fontos lépése, hogy december közepétől meghosszabbított útvonalon, egészen a Kálvin térig jár Pesterzsébet egyik legfontosabb buszjárata, a 223E.”

Hozzátette:

„Ezzel rengeteg embernek spórolunk meg egy átszállást, válik a lakótelep felől közvetlenül elérhetővé a metró és számos belvárosi célpont, és remélhetőleg sokakat győzünk meg arról, hogy érdemes a közösségi közlekedést választani az autózás helyett.”