Sokan úgy gondolják, hogy teljesen felesleges télen autót mosatni, mert a jármű úgyis pillanatokon belül koszos lesz - ám ez koránt sincs így. Sőt: a szakemberek szerint éppen ilyenkor a legfontosabb az alapos tisztítás, a korrózió és a komoly meghibásodások megelőzése érdekében - hívja fel a figyelmet a Somogy vármegyei hírportál.

„Ha valaki sós úton megy, utána mindenképp ajánlott az alvázmosás. A só nagyon gyorsan megeszi a fémet, és alattomosan kezdi ki az autó alját” - magyarázta a lapnak Takács Gábor, a siófoki autókozmetika munkatársa.

Hozzátette, hogy ez különösen tél végén nagyon fontos, ilyenkorra ugyanis már vastag sóréteg halmozódhat fel a jármű alján, és ez komoly károsodásokat is okozhat.

Ugyanakkor az sem mindegy, hogy az autó külső tisztítása mikor és hogyan történik. Általános tapasztalat, hogy sok autós a hideg miatt inkább halogatja a tisztítást, márpedig a kosz gyorsan rászárad a karosszériára, és minél tovább marad rajta, annál nehezebb károsodás nélkül eltávolítani.

„Nagyon óvatosnak kell lenni a rászáradt szennyeződés tisztításánál, mert a túl közel tartott erős vízsugár felszedheti a lakkréteget, és azt utána már csak költséges javítással lehet helyrehozni” - figyelmeztetett a szakember, aki ilyenkor inkább a kíméletes kézi mosás ajánlja. Azoknak pedig, akik otthon látnának neki a tisztításnak, a szivacsos tisztítást javasolja a mosókefe használata helyett.

Ami pedig az időzítést illeti: tartósabb és erősebb fagyok idején érdemesebb fedett, melegebb mosóhelyet választani, és ügyelni kell arra, hogy a vizet megfelelően eltávolítsuk az autóról, különösen a gumitömítésekről.

A latyakos téli idő beállta előtt pedig érdemes le is waxolni az autót, mert a védőréteg miatt sokkal nehezebben tapad meg rajta a szennyeződés, és könnyebb tisztán tartani a kocsit a hideg hónapokban is.