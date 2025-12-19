Hatalmas tüntetések indultak a bolgár fővárosban: több ezren is a leköszönő kormány ellen tiltakoztak, tisztességes választásokat és igazságszolgáltatási reformot követeltek a demonstrálók. A Reuters beszámolójában azt írja,

a Bulgáriában szinte szokásosnak számító kormányzati bizonytalanság különösen rosszkor jött a január 1-i euróbevezetésre való felkészülés közepette.

Az idén január óta kormányon lévő, de most távozó kabinet hetekig tartó utcai tüntetések után mond le.

Bulgáriában az elmúlt négy évben hét országos választást tartottak, miközben maga a pártrendszer meglehetősen összetett. A Telex bolgár közgazdász forrása elmesélte, pillanatnyilag legalább háromféle tüntetés zajlik párhuzamosan.

Az egyik csoportosulás felelősebb kormányzást, megfontoltabb kiadásokat szeretne, elkerülendő az állami túlköltekezésből kialakuló hiperinflációt. Zajlik egy a korrupció, az euró bevezetése és a kormány elleni általános tüntetés. Továbbá az oroszpárti demonstrációk.

Noha az Európai Központi Bank része lesz Bulgária, de a befizetési kötelezettsége kisebb lesz, mint az az összeg, aminek a fedezetével eddig a levát az euróhoz kötötték. A tüntetők ugyanakkor azt követelik, hogy a korrupt kormányok ellenőrzött módon, pazarlás nélkül engedjék ki a gyeplőt, azaz ne jöjjön az a görög forgatókönyv, hogy a nagy uniós összegekbe voltaképpen belerokkant a túl magabiztossá váló görög kormány.

Ismeretes, az euró kérdése megosztónak bizonyult, a kormánypárt támogatottsága mélypontra zuhant, a nacionalista és euroszkeptikus szereplők pedig áremelkedéstől, és az életszínvonal romlásától tartanak. Múlt héten az ország miniszterelnöke az egész kormányával együtt lemondott, miután széles körű tiltakozások törtek ki a költségvetés tervezete ellen.