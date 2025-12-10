A közoktatási rendszer a generációs válság és a munkaerőhiány miatt egész Európában bajban van, és első ránézésre az eddigi politikai eszközökkel nem is lehet ezekre a kihívásokra választ adni. Ezért is volt üdítő Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára álláspontja arról, hogyan a segíthet a mesterséges intelligencia (MI) a társadalmi felzárkóztatásban, az oktatás hatékonyabbá tételében.

Az államtitkár a One Digitalizációs Díj minapi átadóján a sikeres magyar innovációk kapcsán fontosnak nevezte a közösségek fejlődését, az oktatás minőségének javítását és a környezeti fenntarthatóság előmozdítását. Az oktatás és a mesterséges intelligencia kapcsolata esetében elmondta, hogy az MI lehetőséget biztosít arra a diákoknak, hogy bárhol is éljenek az országban, a lehető legjobb oktatásban részesüljenek.

Nem juthat minden iskolába jó tanár,

ezért lehet az oktatás digitalizációja a társadalmi felzárkóztatás eszköze - fogalmazott Solymár Károly Balázs.

Hogy mennyire valós veszély a pedagógusok számára az MI megjelenése az oktatásban, arra jó példa a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a "Felhívás Magyarország Kormányához a mesterséges intelligencia oktatásban történő alkalmazásának elveiről" című tanulmánya is. Ebben a PSZ elsőszámú prioritásként tekintett az oktatásban dolgozók foglalkoztatására, munkaterhelésére, egészségére, és arra hogy az MI befolyásolja-e az adatvédelmi biztonságukat, szakmai autonómiájukat.

Arra is figyelmeztettek, hogy kormánynak meg kell erősítenie a kollektív tárgyalásokat az MI-technológiák által felvetett kihívások kezeléséről, különös tekintettel az oktatásban dolgozók jogainak védelmére.

Ugyanakkor valamit biztosan tenni kell és erre úgymond van egy piaci rés is. A Forbes nemrég arról írt, hogy 2025-re világszerte körülbelül 234 millió iskoláskorú gyermek oktatása került veszélybe valamilyen formában, sőt 85 millióan teljesen ki is maradnak az iskolából. A technológiai ugrás lényege pedig az lenne, hogy a modellek segítségével nemcsak eljuttatható a tudás oda, ahol legalább internet elérés van, de a tanár-avatarok tudása nem korlátozódna az emberi agy befogadóképességére. S ugyanúgy, ahogy manapság kérdezzük ezeket a nyelvi modelleket, ugyanúgy képesek tanítani ezek a modellek is, ahogy arra több példa is van a magyar felsőoktatásban.

Persze a társadalmi életre való felkészítésre a gép továbbra sem lesz alkalmas.

Mindenesetre a szeptemberben kiadott Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája 2025-2030 című dokumentumban kissé meglepő módon nem foglalkoznak azzal, hogy a mesterséges intelligencia mennyire hosszabbítja, vagy épp csökkenti a pedagógus-életpályamodellt. Leginkább gyakorlati szempontból vizsgálódnak, a megszerezhető tudás gazdasági hasznát emelik ki.

"Az oktatás és kompetenciafejlesztés területén az MI stratégia célja továbbra is az MI technológiákkal kapcsolatos tudás társadalmasítása, vagyis a széles társadalmi rétegek kompetenciafejlesztése, az alkalmazáshoz szükséges kompetenciafejlesztés és szakértői bázis bővítése, különös tekintettel a KKV szektorra, és a közszolgáltatásokra, az adat- és MI specialista, fejlesztői és kutatói szakember bázis bővítése, valamint a munkaerőpiaci lemaradásban veszélyeztetett csoportok felzárkóztatása és a tehetség bevonzását és menedzselését. Mindez az oktatási alrendszerek és piaci szereplők koordinált, élethosszig tartó tanulás szemléletében történő együttműködését kell megteremtse" - olvasható a dokumentumban.

Az jó hír lehet viszont a tanárok számára, hogy az intézkedési tervek között szerepel a pedagógus képzési, továbbképzési programok kialakítása is. Ugyanakkor az idő sürget. Orbán Viktor miniszterelnök arra utasította a kultúráért és innovációért felelős minisztert és a belügyminisztert, hogy – a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos bevonásával – dolgozzák ki és indítsák el a mesterséges intelligencia oktatásának integrációját a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás területén. Ennek kidolgozásának a határidejét 2026. március 31-ével szabta meg a kormányfő, míg az integrálásra 2026. december 31-ig van idő.